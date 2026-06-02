五大園藝迷思 專家籲別再犯

春夏園藝旺季來臨，不少民眾熱衷種花種菜，但專家提醒，像是每天澆水、用白醋除草或鋪設防草布等常見做法，未必對植物有益，甚至可能影響植物生長與土壤健康。（示意圖取自Upsplash網站）

隨著春夏園藝 旺季到來，網路上各種「園藝神招」、「天然妙方」再度瘋傳。不過，美聯社（AP）專欄作家、園藝專家達米亞諾（Jessica Damiano）近日提醒，許多看似合理、甚至流傳多年的園藝技巧，其實不僅效果有限，還可能傷害植物、破壞土壤，甚至白白浪費時間與金錢。

她列出五項最常見的園藝迷思，提醒民眾別再被錯誤觀念誤導。

不少人認為白醋是天然又安全的除草劑，因此經常噴灑在雜草上。但達米亞諾指出，家用白醋只能灼傷雜草葉片，無法殺死根部，因此雜草很快又會長回來。至於濃度更高的園藝用醋，雖然效果較強，卻可能傷害土壤和周圍植物。

她建議，花圃中的雜草最好直接拔除，再鋪設3至4英寸厚的有機覆蓋物，能有效抑制新雜草生長。若是磚縫或石板縫中的小型雜草，則可在乾燥無風的天氣下撒上小蘇打粉處理，但不適合使用於草坪或花壇。

另一項常見迷思是修剪樹枝後塗抹傷口封閉劑。許多人認為這樣可以防止病菌感染，但實際上樹木本身具有自然癒合能力，會自行封閉傷口。達米亞諾表示，這類產品反而可能困住水分與病原體，加速腐爛，干擾樹木正常修復過程。

許多家庭菜園每年都會翻土，認為這樣可以讓土壤更鬆軟、植物長得更好。然而專家指出，過度翻耕會破壞土壤中的有益微生物、蚯蚓及菌根網絡，削弱土壤結構，增加侵蝕風險，還會把深層雜草種子翻到表面，加速發芽。

較好的方式是在花圃表面鋪設2至3英寸厚的堆肥，讓養分自然滲入土壤。

此外，許多人習慣每天替植物澆一點水，認為這樣最保險。但達米亞諾表示，少量頻繁澆水只會讓表層土壤保持潮濕，植物根系因此停留在地表附近，無法向下生長。一旦天氣炎熱或缺水，植物反而更容易枯萎。

她建議採取「深層澆灌、減少頻率」的方式，讓水分深入土壤，促進根系向下延伸，建立更強健的耐旱能力。

最後，不少園藝愛好者喜歡在花壇底部鋪設防草布，希望能一勞永逸解決雜草問題。但專家指出，防草布長期效果有限，雜草仍會在表層堆積的有機質中發芽，而且植物根系容易與布料糾纏，影響水分與空氣流通。

她建議改用2至4吋厚的木屑、樹皮或稻草等有機覆蓋物，不僅能抑制雜草，也有助於保持土壤濕度、調節溫度，並在分解後為土壤提供養分。