世界盃未踢先卡關？簽證限制、ICE執法引疑慮

人權觀察（Human Rights Watch）全球倡議總監Minky Worden表示，若世界盃期間持續進行大規模移民執法，恐加深移民社區與國際球迷的不安，影響賽事應有的包容與歡慶氛圍。（ACoM線上會議截圖）

2026年國際足總俱樂部（FIFA）世界盃 將於6月11日揭幕，由美國、加拿大與墨西哥共同主辦。其中104場比賽有78場在美國舉行，被視為史上規模最大的世界盃。美國社群媒體（American Community Media，Acom）29日舉行線上簡報會，多位人權、民權與移民政策專家指出，在移民執法、簽證 限制及社區安全爭議持續升溫下，美國是否已準備好迎接全球數百萬球迷，引發外界關注。

人權觀察（Human Rights Watch）全球倡議總監Minky Worden表示，本屆世界盃原本被定位為「史上最具包容性」的世界盃，也是首度全面納入人權框架的賽事。然而，美國目前的人權與移民政策環境，與國際足總宣稱的包容理念形成鮮明對比。

她指出，美國目前對部分國家實施簽證限制與旅行禁令，其中包括已取得世界盃參賽資格的伊朗、海地、塞內加爾（Senegal）及象牙海岸等國家。部分球迷可能因此無法順利赴美觀賽，影響世界盃作為全球性賽事的包容性。

Worden補充，自2025年1月以來，美國已有數十萬人遭移民暨海關執法局（ICE ）逮捕。由於許多主辦城市擁有大量移民人口，若世界盃期間持續進行大規模執法，恐讓移民社區及球迷陷入恐慌。她呼籲政府比照奧運停戰精神，在賽事期間暫停移民執法行動，避免世界盃成為移民執法焦點。

人權觀察兒童權利高級協調員Katherine La Puente則聚焦兒童與移民家庭面臨的風險。她表示，世界盃等大型國際賽事往往伴隨人口販運、兒童剝削、家庭分離等問題，但國際足總直到最近幾周才公布相關兒童保護政策，距離開幕已相當接近。

她分享一宗案例指出，一名正在美國申請庇護的父親去年帶著兩名年幼子女，前往紐澤西觀看世界冠軍俱樂部盃決賽，卻在球場外遭ICE逮捕。孩子當場目睹父親被帶走，父親之後被拘留三個月並遣返回原籍國。她認為，這起事件凸顯移民家庭在大型國際賽事期間可能面臨的風險。

全美有色人種協進會（NAACP）策略與發展資深副總裁Jamal Watkins指出，主辦城市面臨龐大維安支出壓力，聯邦政府也以反恐、網路安全及公共安全為由加強執法部署，令人擔憂賽事過度軍事化。NAACP已發布旅行警示，提醒球迷、球員及媒體工作者注意可能出現的人權風險。

移民政策研究所（Migration Policy Institute）資深政策分析師Ariel G. Ruiz Soto則從移民政策角度分析。他表示，目前美國對39個國家實施不同程度的旅行限制，部分球迷即使有意赴美觀賽，也面臨簽證申請困難。此外，部分旅客可能需要繳納高額保證金，進一步提高赴美門檻。

不過，他也認為外界對世界盃期間出現大規模執法行動的擔憂不宜過度放大。他指出，今年超級盃舉辦期間，雖然外界同樣擔心移民執法問題，但最終並未出現大規模針對球迷的逮捕行動。由於世界盃受到全球關注，美國政府若在賽事期間進行大規模執法，勢必引發國際輿論反彈，因此發生機率相對有限。