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疑空中碰撞 南加跳傘聖地1死1重傷

本報記者╱綜合報導
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部分華人跳傘愛好者。（本報檔案照片）
部分華人跳傘愛好者。（本報檔案照片）

河濱縣當局表示，派里斯市（Perris）日前發生一起跳傘事故，一人死亡，一人重傷。初步懷疑跳傘者在空中失控互撞有關。據透露，三人均來自海外。

據The Press-Enterprise報導，28日下午約2時前，消防人員接獲通報，趕赴事故現場。縣警局發言人Lt. Deirdre Vickers表示，警員在215號公路與第四街（Fourth Street）附近公路東側田野中發現一名跳傘者，確認當場死亡。隨後，救援人員在同一區域、公路西側發現另一名跳傘者，傷勢嚴重，緊急送醫。另一跳傘者安全著陸。死者為男性，但姓名尚未公布。

位於派里斯機場的跳傘訓練中心Skydive Perris經理Dan Brodsky-Chenfeld表示，3名朋友當天在機場跑道起飛，飛機上一同跳傘，三人均是來自海外、經驗非常豐富跳傘者。他指出，跳傘者降落傘系統運作正常，但初步判斷兩名跳傘者在主傘或備用傘開啟前後或發生空中碰撞。

報導指出，派里斯被眾多華人跳傘愛好者譽為跳傘聖地，這裡產生很多世界高空跳傘紀錄。最近一次跳傘死亡事故發生在2025年10月11日，當時76歲男子Richard Gonzales在一次被警方描述為「著陸事故」中身亡。

據官方統計，2025年全美共有16起民用跳傘死亡事故，平均約每10萬次跳傘0.46起死亡。2018年至2024年間，美國平均每年約有12起跳傘死亡事故，其中2022年最高為20起，2024年最低為9起。

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