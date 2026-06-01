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天普市補助 瀕臨流離失所家庭

記者張庭瑜╱天普市報導
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天普市市議會通過住房援助計畫，協助面臨失所風險家庭維持居住穩定。圖為執行計劃的聖...
天普市市議會通過住房援助計畫，協助面臨失所風險家庭維持居住穩定。圖為執行計劃的聖蓋博谷家庭承諾組織幫助當地家庭。（取自Family Promise of San Gabriel Valley臉書）

天普市議會日前通過與聖蓋博谷家庭承諾組織（Family Promise of San Gabriel Valley）續簽兩項服務合約，編列12萬7616美元地方住房分配計畫（PLHA）經費，預計於2026至2027會計年度，協助八戶面臨無家可歸風險家庭，提供至少六個月租金、搬遷補助及個案管理服務。

根據市府報告，此次通過的兩項合約，包括3萬6116美元個案管理服務，以及9萬1500美元租金與入住補助，並授權市經理簽署合約。市府也將預付5萬美元作為計畫啟動資金，協助非營利組織推動相關遊民服務。市府指出，加州議會2017年通過「住房與就業法案」（Building Homes and Jobs Act），針對部分房地產文件徵收75美元登記費，用於支持全州可負擔住房與遊民服務計畫，地方政府可透過洛杉磯縣發展局（LACDA）取得相關經費。

報告顯示，聖蓋博谷家庭承諾組織自2024年6月執行天普市兩項PLHA計畫以來，已協助30戶有失所風險家庭，共55名成人與39名兒童。市府表示，新年度計畫預計協助八戶符合資格家庭，提供至少六個月租金補助及入住協助，包括首月與末月房租、押金等支出，協助家庭維持住房穩定；若經費尚有餘裕且受助家庭數未達預估，將可增加補助規模。此外，最多一成計畫經費可用於行政管理與宣導，包括聘用個案管理員、推動社區宣傳、數位與社群媒體外展，以及與地方合作機構協調資源等。

相關補助詳情，請至聖蓋博谷家庭承諾組織官網https://www.familypromisesgv.org/

天普市市議會通過住房援助計畫，協助面臨失所風險家庭維持居住穩定。（Pexels示...
天普市市議會通過住房援助計畫，協助面臨失所風險家庭維持居住穩定。（Pexels示意圖）

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