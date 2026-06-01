世華南加分會攜手西柯汶那 首屆電音珍奶節台灣蘭花參展

世華南加州分會會長孟心韻介紹活動籌辦理念，希望透過珍珠奶茶與蘭花推廣台灣文化。（記者張庭瑜╱攝影）

由世界華人 工商婦女企管協會南加州 分會主辦的「珍奶揚名台灣．蘭花走向世界」活動，5月30日在西柯汶那市政中心廣場登場，結合西柯汶那市首屆電音珍奶節暨夜市，透過台灣珍珠奶茶與蘭花產業展示，吸引大批民眾攜家帶眷參與，在初夏宜人氣候中感受台灣文化魅力。

西柯汶那市長Letty Lopez感謝市府團隊、警消、社區團體及贊助單位共同促成活動，並特別感謝世華南加州分會捐贈500杯珍珠奶茶及策畫特色蘭花展覽。活動中，世華南加州分會並致贈一株印有美國國旗圖樣的特色蘭花給Letty Lopez及市府團隊，象徵台美友誼長存。

西柯汶那市議員吳桐淮表示，首屆電音珍奶節是市府專為青少年及年輕家庭打造的新型態活動，希望在暑假前提供健康且充滿活力的休閒去處，並藉由流行音樂、舞台燈光及珍奶文化結合，吸引更多年輕世代參與。

世華南加州分會會長孟心韻表示，協會多年持續推廣台灣文化，今年首度將台灣最具代表性的珍珠奶茶與享譽國際的蘭花帶進主流社區，希望讓更多美國民眾認識台灣在美食文化、農業科技及文創產業上的成果。活動召集人岑文潔芝指出，籌備工作歷時三個月，從蘭花空運到展場布置，均投入大量心力。

世華南加州分會特別準備500杯免費珍珠奶茶，成為活動焦點之一。由五家珍奶品牌提供多種口味飲品，吸引民眾大排長龍。許多首次接觸台灣珍珠奶茶的主流民眾表示，新鮮又有特色。

由台灣空運來美的特色蘭花展區同樣受歡迎。現場展出超過200株蘭花，包括印有中華民國國旗與美國國旗圖樣的特殊品種，吸引民眾駐足欣賞與拍照打卡。

活動還設有數十個美食及特色商品攤位，提供亞洲小吃、甜點飲料及手工藝品等。隨著夜幕低垂，舞台燈光點亮整個廣場，電音演出與夜市活動將現場氣氛推向高潮，許多民眾手持珍珠奶茶，在音樂與燈光陪伴下享受初夏夜晚。

西柯汶那市議員吳桐淮表示，首屆電音珍奶節吸引年輕世代及家庭參與，打造健康活力的休閒環境。（記者張庭瑜╱攝影）

世華南加州分會會長孟心韻（左五）代表接受西柯汶那市頒發感謝狀，表彰協會對首屆電音珍奶節暨夜市活動的支持。（記者張庭瑜╱攝影）

世華南加州分會提供500杯免費珍珠奶茶，吸引民眾排隊領取，體驗台灣特色飲品。（記者張庭瑜╱攝影）

世華南加州分會精心規畫蘭花藝術展區，展出自台灣空運來美的特色蘭花，吸引民眾駐足欣賞。（記者張庭瑜╱攝影）

首屆電音珍奶節暨夜市在西柯汶那市政中心廣場舉行，吸引大批民眾參與。（記者張庭瑜╱攝影）

舞台表演精彩登場，民眾聚集欣賞演出，感受社區嘉年華熱鬧氛圍。（記者張庭瑜╱攝影）

電音珍奶節邀請年輕音樂人現場演出，以電音表演帶動活動氣氛。（記者張庭瑜╱攝影）