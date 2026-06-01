聖蓋博谷獲2000萬 蓋平價宅

聖蓋博谷區域住宅信託基金（SGVRHT）近日核准撥款2496萬220美元，推動四項服務低收入與有成為遊民風險者的住宅開發案。圖為收益建案之一蒙地貝婁「The BLVD」的效果圖。（取自建案設計方Practicela官網）

聖蓋博谷區域住宅信託基金（SGVRHT）近日核准撥款2496萬220美元，推動四項服務低收入 與有成為遊民 風險者的住宅開發案，預計新增212戶住宅單位，創下該機構成立六年來最大單筆資金承諾，盼藉此加速解決區域住房負擔與遊民問題。

SGVRHT指出，此次補助資金來自洛杉磯縣A法案（Measure A），受惠計畫分布於蒙地貝婁（Montebello）、聖蓋博、南巴沙迪那及阿罕布拉 。其中，蒙地貝婁「The BLVD」計畫獲1016萬220美元，將興建51戶住宅，服務家庭及家暴受害者；聖蓋博「405 S. Del Mar」計畫獲740萬美元，興建73戶長者住宅；南巴沙迪那「El Centro Senior」計畫獲440萬美元，提供52戶長者住宅；阿罕布拉「Mariposa」計畫則獲300萬美元，興建36戶住宅，服務低收入家庭與面臨遊民風險居民。

聖蓋博谷區域住宅信託基金董事會主席、鮑爾溫公園市議員Emmanuel Estrada表示，透過區域合作與整合資源，能有效提升公共資金效益，協助更多弱勢居民取得住宅。

此外，部分開發商可利用這筆資金償還指定貸款，預計將立即釋出約1120萬美元資金，投入未來更多可負擔住宅開發案。