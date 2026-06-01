我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓SK海力士清州廠有毒氣體外洩 3600名員工疏散

歐巴馬總統圖書館6月19日開幕 門票30元歷來最貴

聖蓋博谷獲2000萬 蓋平價宅

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖蓋博谷區域住宅信託基金（SGVRHT）近日核准撥款2496萬220美元，推動四...
聖蓋博谷區域住宅信託基金（SGVRHT）近日核准撥款2496萬220美元，推動四項服務低收入與有成為遊民風險者的住宅開發案。圖為收益建案之一蒙地貝婁「The BLVD」的效果圖。（取自建案設計方Practicela官網）

聖蓋博谷區域住宅信託基金（SGVRHT）近日核准撥款2496萬220美元，推動四項服務低收入與有成為遊民風險者的住宅開發案，預計新增212戶住宅單位，創下該機構成立六年來最大單筆資金承諾，盼藉此加速解決區域住房負擔與遊民問題。

SGVRHT指出，此次補助資金來自洛杉磯縣A法案（Measure A），受惠計畫分布於蒙地貝婁（Montebello）、聖蓋博、南巴沙迪那及阿罕布拉。其中，蒙地貝婁「The BLVD」計畫獲1016萬220美元，將興建51戶住宅，服務家庭及家暴受害者；聖蓋博「405 S. Del Mar」計畫獲740萬美元，興建73戶長者住宅；南巴沙迪那「El Centro Senior」計畫獲440萬美元，提供52戶長者住宅；阿罕布拉「Mariposa」計畫則獲300萬美元，興建36戶住宅，服務低收入家庭與面臨遊民風險居民。

聖蓋博谷區域住宅信託基金董事會主席、鮑爾溫公園市議員Emmanuel Estrada表示，透過區域合作與整合資源，能有效提升公共資金效益，協助更多弱勢居民取得住宅。

此外，部分開發商可利用這筆資金償還指定貸款，預計將立即釋出約1120萬美元資金，投入未來更多可負擔住宅開發案。

遊民 低收入 阿罕布拉

上一則

加州州長初選前最後周末 領跑的共和黨淪搶榜二？

下一則

防鬥雞牟利 議員提案限養公雞數量

延伸閱讀

洛市「豪宅稅」首見成果 可負擔房項目啟用

洛市「豪宅稅」首見成果 可負擔房項目啟用
洛市中心新建12層住宅樓 全供極低收入族

洛市中心新建12層住宅樓 全供極低收入族
鮑爾溫公園市廢棄校地 擬建104戶聯排屋

鮑爾溫公園市廢棄校地 擬建104戶聯排屋
業主注意 聖地牙哥擬徵「空屋稅」6月2日公投

業主注意 聖地牙哥擬徵「空屋稅」6月2日公投
皇后區最大可負擔社區 威利點880戶平價屋迎首批居民

皇后區最大可負擔社區 威利點880戶平價屋迎首批居民
拒州府住宅計劃 漢庭頓灘市面臨重罰

拒州府住宅計劃 漢庭頓灘市面臨重罰

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11

超人氣

更多 >
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻
切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因

切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人