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血庫告急 紅十字會捐血送禮品卡

編譯陳盈霖／綜合報導
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隨著夏季「最致命的100天」即將來臨，紅十字會呼籲民眾踴躍捐血。（Pexels）
隨著夏季「最致命的100天」即將來臨，紅十字會呼籲民眾踴躍捐血。（Pexels）

KTLA 5電視台報導，有鑑近期捐血人數大幅下滑，全國血庫量短短一周內少了數千單位，美國紅十字會（The American Red Cross）在夏季「最致命的100天」（100 Deadliest Days）來臨前，緊急呼籲民眾踴躍捐血及血小板，並提供禮品卡獎勵。

紅十字會在5月29日新聞稿中表示，近幾周以來，預約捐血人數明顯下降。這類捐血約占全美血液捐贈總量的九成，預約下降對血庫供應造成極大影響。

所謂「最致命的100天」，通常是指國殤日（Memorial Day）至勞工節（Labor Day）的夏季期間，此時學生放暑假、旅遊活動增加與戶外活動頻繁，交通事故與意外傷害往往大幅增加。

根據美國汽車協會（AAA），這段時間涉及青少年駕駛的致命車禍增加約30%。紅十字會表示，夏季也是汽車、全地形車（ATV）事故、運動傷害及其他季節性活動引發嚴重創傷增加的高峰期，醫療機構對血液需求也會增加，「一名在嚴重車禍中受傷的傷患，可能就需多達上百單位血液。」

紅十字會醫療總監科博麗（Emily Coberly）表示，對大量失血的患者及搶救的醫療人員而言，控制出血且維持生命徵象穩定，是一場與時間賽跑的過程，每一分鐘都至關重要。

紅十字會也推出捐血獎勵活動。凡於6月1日至28日完成捐血者，可獲得價值15美元電子禮卡，可自行選擇合作商家，還有機會抽中價值7500美元禮卡。意者可透過紅十字會捐血者應用程式（Red Cross Blood Donor App）、官網RedCrossBlood.org或致電1-800-RED CROSS預約。一般捐血者需年滿17歲，體重至少110磅，整體健康狀況良好才符合資格。

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