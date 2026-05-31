三房月租1萬5超法定上限3倍 洛災民告房東趁野火打劫

因伊頓野火流離失所的雷尼克一家提告，房東趁災後住房短缺將三房住宅月租抬高至近1萬5000美元。圖為伊頓野火摧毀當地許多住房。（美聯社）

ABC 7電視台報導，洛杉磯 野火災後租屋市場亂象首度進入司法程序。一個因伊頓野火（Eaton Fire）流離失所的家庭近日提起民事訴訟，指房東趁災後住房短缺之際，將格蘭西爾公園（Glassell Park）一棟三房住宅月租抬高至近1萬5000美元，超出加州 法定租金 上漲後價格的近三倍；代理律師表示，這是洛杉磯野火後首宗由租客提出的哄抬租金民事訴訟案。

根據訴狀，原告雷尼克（Candy Renick）一家在火災後急需尋找住所，當時數以千計災民同時投入租屋市場，房源供不應求。原告指出，為盡快安頓家人，只能接受高額租金入住該處住宅，但事後發現租金遠超加州災難期間反哄抬物價法所允許的漲幅。

訴訟指出，涉案房屋位格蘭西爾公園，月租金接近1萬5000美元，而依據災難緊急狀態期間的相關規定，租金漲幅有上限。原告主張，房東收取的租金約為合法金額的三倍，涉嫌違反加州反哄抬物價法及消費者保護法。

訴狀並指稱，雷尼克一家入住數周後，洛市檢察官辦公室（Los Angeles City Attorney's Office）曾向房東發出通知，提醒該租屋廣告可能違反州法規定。然而，即使收到警告，房東仍持續向原告收取涉嫌違法的高額租金長達數月。

代表原告的「人民法律計畫」（The People's Law Project）及「租客聯盟」（The Rent Brigade）律師表示，案件提出之際，洛縣野火災區的反哄抬物價保護措施即將到期，希望藉由訴訟為其他受害租客爭取權益。

參與案件的律師指出，野火過後，洛杉磯地區部分租賃物件租金上漲20%，部分案例甚至高達200%，顯示災後住房市場出現令人憂心的哄抬價格現象。

目前，雷尼克一家已搬回位於艾塔迪那（Altadena）住家。媒體已向訴訟中列名的被告尋求回應，截至發稿前尚未獲得答覆。