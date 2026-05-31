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加州尖端領域學者被槍殺 嫌犯不認罪

洛杉磯訊
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加州理工學院67歲科學家Carl Grillmair 2026年2月在家門前遭槍...
加州理工學院67歲科學家Carl Grillmair 2026年2月在家門前遭槍殺，震驚學界。（加州理工學院）

洛杉磯縣檢察官辦公室28日表示，今年2月震驚南加州學界的加州理工學院（Caltech）天體物理學家槍殺案有最新進展。來自洛杉磯縣北部Llano地區的29歲男子史奈德（Freddy Snyder）日前出庭，對謀殺、劫車及入室盜竊等多項重罪指控均不認罪。

根據檢方資料，受害者為67歲加州理工學院天體物理學家葛里邁爾（Carl Grillmair）。他長年任職加州理工學院旗下IPAC科學與數據中心，是知名天文學家，曾因參與發現其他星球存在水資源相關研究廣為人知。檢方指出，葛里邁爾今年2月16日凌晨，在蘭卡斯特（Lancaster）附近的住家外遭槍擊身亡。

葛里邁爾也是今年4月總統川普喊查的美尖端研究領域11人接連死亡、失蹤事件中的其中一人。

根據警檢調查，案發當天凌晨，嫌犯史奈德先是在家中持兩把步槍向母親索要車鑰匙，母親拒絕後，他朝天花板開槍恐嚇，隨後強行駕車離去。

檢方指出，史奈德之後駕車前往葛里邁爾住所。當時受害人因發現陌生車輛停在自家車道，便走出屋外查看，不料在住家門廊遭槍擊，子彈擊中頸部，當場死亡。

1996年4月3日出生的史奈德，被控謀殺罪、劫車罪及一級住宅入室盜竊罪，檢方並指控他在犯案過程中使用步槍。嫌犯26日過堂時，對所有罪名均不認罪。

目前嫌犯仍遭羈押，保釋金為317萬5000美元。檢方表示，若罪名成立，史奈德最高可面臨終身監禁。

加州 槍擊 洛杉磯

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