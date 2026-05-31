市值2000萬傳奇跑車 華人收藏法拉利250 GTO首度公開

李兆佳向來賓介紹1963年法拉利250 GT SWB California Spider的收藏背景與特色。（記者張庭瑜╱攝影）

華裔 珠寶商兼知名古董車收藏家李兆佳5月30日在聖蓋博市舉辦「Cars and Chronos」車展，首度公開展示其最新入藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider經典跑車。這輛被視為法拉利最具代表性公路跑車之一、市場估值約2000萬美元的傳奇名駒，吸引大批車迷與民眾到場欣賞。

除主角法拉利250 GT SWB California Spider外，現場還有多輛藍寶堅尼 、法拉利等頂級超跑及經典名車亮相。民眾紛紛駐足拍照，汽車自媒體及影音創作者也陸續到場記錄，現場氣氛熱絡。李兆佳表示，「Cars and Chronos」已持續舉辦約10年，過去多在核桃市商場舉行，此次因場地整修暫時移師聖蓋博。

李兆佳表示，活動主要為顧客與收藏家提供安全、便利的交流平台，讓收藏車輛有機會公開亮相。他認為，熱愛名車與高級腕表的族群高度重疊，兩者同樣重視品牌歷史、工藝技術及稀有性，因此具有高度共通性。

此次展出的1963年法拉利250 GT SWB California Spider成為全場焦點。李兆佳指出，該車於兩周前在拍賣會上以約1800萬美元購入，目前市場估值約達2000萬美元。這款車型誕生於1960年代初期，全球產量僅數十輛，現存數量極為稀少，被收藏界公認為夢幻車款之一。

他表示，California Spider向來被視為法拉利歷史上最優雅的敞篷公路跑車之一，在收藏市場地位崇高。由於存世量有限，保存狀況良好的車輛更屬罕見，近年拍賣成交價屢創新高，多輛同型車售價突破千萬美元。這款跑車亦曾在1986年經典喜劇電影「蹺課天才」（Ferris Bueller's Day Off）中亮相，進一步提升其在影迷與車迷心中的知名度。談及收藏理念，李兆佳以當天佩戴的1972年勞力士Rolex Daytona 「Paul Newman」腕表為例表示，品相良好的同款腕表市值可達80萬美元，與經典名車相似，兼具收藏與投資價值。

收藏法拉利已有約15年的李兆佳，今年1月購入被譽為汽車收藏界「聖杯」的法拉利250 GTO後，目前整體汽車藏品估值約達3億美元。他表示，經典車不僅具有資產價值，更重要的是能夠實際駕駛、感受其魅力。他透露，日前已駕駛該車參與好友、知名主持人暨汽車收藏家Jay Leno節目「Jay Leno's Garage」的錄製，預計數周後播出。

李兆佳表示，希望透過此類活動讓更多華人 接觸並認識經典車文化，也鼓勵收藏者走出車庫分享珍藏。他指出，南加州不乏珍稀車輛的華裔收藏家，但公開展示機會相對較少，期待未來能有更多交流平台。

活動現場展示多輛超跑與經典名車，包括藍寶堅尼及法拉利車款，吸引民眾駐足欣賞。（記者張庭瑜╱攝影）

1963年法拉利250 GT SWB California Spider內裝維持經典設計風格，保存狀況良好。（記者張庭瑜╱攝影）

李兆佳最新入藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider成為全場焦點。（記者張庭瑜╱攝影）

華裔珠寶商兼古董車收藏家李兆佳30日在聖蓋博市舉辦「Cars and Chronos」車展活動，吸引眾多車迷到場參觀。（記者張庭瑜╱攝影）

藍寶堅尼超跑在活動現場亮相，吸引不少車迷拍照。（記者張庭瑜╱攝影）

車展現場集結多輛法拉利超跑與經典車款，吸引車迷到場交流。（記者張庭瑜╱攝影）

不少民眾利用周末前往參觀車展，近距離欣賞各式名車。（記者張庭瑜╱攝影）

車展除展示經典名車外，也有多輛現代性能跑車到場共襄盛舉。（記者張庭瑜╱攝影）

1963年法拉利250 GT SWB California Spider車身線條優雅，被視為法拉利經典車款之一。（記者張庭瑜╱攝影）

1963年法拉利250 GT SWB California Spider吸引不少車迷近距離拍照留念。（記者張庭瑜╱攝影）