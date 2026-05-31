我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

市值2000萬傳奇跑車 華人收藏法拉利250 GTO首度公開

記者張庭瑜╱聖蓋博報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李兆佳向來賓介紹1963年法拉利250 GT SWB California Sp...
李兆佳向來賓介紹1963年法拉利250 GT SWB California Spider的收藏背景與特色。（記者張庭瑜╱攝影）

華裔珠寶商兼知名古董車收藏家李兆佳5月30日在聖蓋博市舉辦「Cars and Chronos」車展，首度公開展示其最新入藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider經典跑車。這輛被視為法拉利最具代表性公路跑車之一、市場估值約2000萬美元的傳奇名駒，吸引大批車迷與民眾到場欣賞。

除主角法拉利250 GT SWB California Spider外，現場還有多輛藍寶堅尼、法拉利等頂級超跑及經典名車亮相。民眾紛紛駐足拍照，汽車自媒體及影音創作者也陸續到場記錄，現場氣氛熱絡。李兆佳表示，「Cars and Chronos」已持續舉辦約10年，過去多在核桃市商場舉行，此次因場地整修暫時移師聖蓋博。

李兆佳表示，活動主要為顧客與收藏家提供安全、便利的交流平台，讓收藏車輛有機會公開亮相。他認為，熱愛名車與高級腕表的族群高度重疊，兩者同樣重視品牌歷史、工藝技術及稀有性，因此具有高度共通性。

此次展出的1963年法拉利250 GT SWB California Spider成為全場焦點。李兆佳指出，該車於兩周前在拍賣會上以約1800萬美元購入，目前市場估值約達2000萬美元。這款車型誕生於1960年代初期，全球產量僅數十輛，現存數量極為稀少，被收藏界公認為夢幻車款之一。

他表示，California Spider向來被視為法拉利歷史上最優雅的敞篷公路跑車之一，在收藏市場地位崇高。由於存世量有限，保存狀況良好的車輛更屬罕見，近年拍賣成交價屢創新高，多輛同型車售價突破千萬美元。這款跑車亦曾在1986年經典喜劇電影「蹺課天才」（Ferris Bueller's Day Off）中亮相，進一步提升其在影迷與車迷心中的知名度。談及收藏理念，李兆佳以當天佩戴的1972年勞力士Rolex Daytona 「Paul Newman」腕表為例表示，品相良好的同款腕表市值可達80萬美元，與經典名車相似，兼具收藏與投資價值。

收藏法拉利已有約15年的李兆佳，今年1月購入被譽為汽車收藏界「聖杯」的法拉利250 GTO後，目前整體汽車藏品估值約達3億美元。他表示，經典車不僅具有資產價值，更重要的是能夠實際駕駛、感受其魅力。他透露，日前已駕駛該車參與好友、知名主持人暨汽車收藏家Jay Leno節目「Jay Leno's Garage」的錄製，預計數周後播出。

李兆佳表示，希望透過此類活動讓更多華人接觸並認識經典車文化，也鼓勵收藏者走出車庫分享珍藏。他指出，南加州不乏珍稀車輛的華裔收藏家，但公開展示機會相對較少，期待未來能有更多交流平台。

活動現場展示多輛超跑與經典名車，包括藍寶堅尼及法拉利車款，吸引民眾駐足欣賞。（記...
活動現場展示多輛超跑與經典名車，包括藍寶堅尼及法拉利車款，吸引民眾駐足欣賞。（記者張庭瑜╱攝影）

1963年法拉利250 GT SWB California Spider內裝維持...
1963年法拉利250 GT SWB California Spider內裝維持經典設計風格，保存狀況良好。（記者張庭瑜╱攝影）

李兆佳最新入藏的1963年法拉利250 GT SWB California Sp...
李兆佳最新入藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider成為全場焦點。（記者張庭瑜╱攝影）

華裔珠寶商兼古董車收藏家李兆佳30日在聖蓋博市舉辦「Cars and Chron...
華裔珠寶商兼古董車收藏家李兆佳30日在聖蓋博市舉辦「Cars and Chronos」車展活動，吸引眾多車迷到場參觀。（記者張庭瑜╱攝影）

藍寶堅尼超跑在活動現場亮相，吸引不少車迷拍照。（記者張庭瑜╱攝影）
藍寶堅尼超跑在活動現場亮相，吸引不少車迷拍照。（記者張庭瑜╱攝影）

車展現場集結多輛法拉利超跑與經典車款，吸引車迷到場交流。（記者張庭瑜╱攝影）
車展現場集結多輛法拉利超跑與經典車款，吸引車迷到場交流。（記者張庭瑜╱攝影）

不少民眾利用周末前往參觀車展，近距離欣賞各式名車。（記者張庭瑜╱攝影）
不少民眾利用周末前往參觀車展，近距離欣賞各式名車。（記者張庭瑜╱攝影）

車展除展示經典名車外，也有多輛現代性能跑車到場共襄盛舉。（記者張庭瑜╱攝影）
車展除展示經典名車外，也有多輛現代性能跑車到場共襄盛舉。（記者張庭瑜╱攝影）

1963年法拉利250 GT SWB California Spider車身線條...
1963年法拉利250 GT SWB California Spider車身線條優雅，被視為法拉利經典車款之一。（記者張庭瑜╱攝影）

1963年法拉利250 GT SWB California Spider吸引不少...
1963年法拉利250 GT SWB California Spider吸引不少車迷近距離拍照留念。（記者張庭瑜╱攝影）

李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California ...
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜╱攝影）

華裔 華人 藍寶堅尼

上一則

一杯冰沙賣20元賺不夠？貴婦超市曝欠租27萬

下一則

性格缺陷轉優勢 華男成亞馬遜高管

延伸閱讀

法拉利首款純電超跑 起價64萬美元 押注新世代買家

法拉利首款純電超跑 起價64萬美元 押注新世代買家
法拉利首輛純電遭狂噓 藍寶堅尼：幸好早就取消相關計畫

法拉利首輛純電遭狂噓 藍寶堅尼：幸好早就取消相關計畫
博物館「霹靂遊俠」汽車展品 竟收到交通罰單

博物館「霹靂遊俠」汽車展品 竟收到交通罰單
老婦墜入愛河慘失150萬 南加男轉身買超跑、養別的女人

老婦墜入愛河慘失150萬 南加男轉身買超跑、養別的女人
Toyota《Forza Horizon 6》「穀倉尋寶」沉浸式實境體驗

Toyota《Forza Horizon 6》「穀倉尋寶」沉浸式實境體驗
六人行劇本、蝙蝠俠主題腕表… 馬修派瑞珍藏將拍賣

六人行劇本、蝙蝠俠主題腕表… 馬修派瑞珍藏將拍賣

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示