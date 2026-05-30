南加退伍軍人協會紀念國殤日 推動國際交流
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適逢國殤日，中華民國退伍軍人協會南加州分會理事長楊震南，日前應邀出席由洛杉磯華裔美國退伍軍人團體舉辦的紀念活動，與各界人士共同向為國捐軀的軍人致敬。
活動期間，與會成員受到羅省華裔退役628部隊會長王瑞安及前會長黃維琪（Vikky Huang）熱情接待。現場氣氛莊重溫馨，展現華裔退伍軍人團結互助及傳承服務精神。楊震南一行人並與美軍洛杉磯退伍軍人17區區長、628部隊前會長陳智聰，美國印太司令部（United States Indo-Pacific Command）國外地區海軍上校專員方亞瑟，以及羅省中華會館副監事長梁國輝等僑界及軍界人士餐敘交流，分享退伍軍人服務經驗與僑社發展理念。
楊震南表示，退伍軍人精神不分國界，透過參與國殤日紀念活動，不僅表達對軍人奉獻與犧牲精神的尊崇，也展現海外中華民國退伍軍人積極參與美國主流社會、推動國際交流的使命感。
與會者包括中華民國退伍軍人協會南加州分會副理事長陳飛虎、楊家淦，秘書長王北寧、會務顧問韓和元、總幹事王菁及劉玉珍等。
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