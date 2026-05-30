南加退伍軍人協會紀念國殤日 推動國際交流

中華民國退伍軍人協會南加州分會及洛杉磯中華民國旅美退伍軍人獅子會成員，在美國國殤日紀念活動中持中、美兩國國旗列隊致敬，向為國捐軀的軍人表達追思與敬意。（中華民國退伍軍人協會南加州分會提供）

適逢國殤日，中華民國退伍軍人協會南加州 分會理事長楊震南，日前應邀出席由洛杉磯華裔 美國退伍軍人團體舉辦的紀念活動，與各界人士共同向為國捐軀的軍人致敬。

活動期間，與會成員受到羅省華裔退役628部隊會長王瑞安及前會長黃維琪（Vikky Huang）熱情接待。現場氣氛莊重溫馨，展現華裔退伍軍人團結互助及傳承服務精神。楊震南一行人並與美軍洛杉磯退伍軍人17區區長、628部隊前會長陳智聰，美國印太司令部（United States Indo-Pacific Command）國外地區海軍上校專員方亞瑟，以及羅省中華會館副監事長梁國輝等僑界及軍界人士餐敘交流，分享退伍軍人服務經驗與僑社發展理念。

楊震南表示，退伍軍人精神不分國界，透過參與國殤日紀念活動，不僅表達對軍人奉獻與犧牲精神的尊崇，也展現海外中華民國退伍軍人積極參與美國主流社會、推動國際交流的使命感。

與會者包括中華民國退伍軍人協會南加州分會副理事長陳飛虎、楊家淦，秘書長王北寧、會務顧問韓和元、總幹事王菁及劉玉珍等。

活動結束後，與會退伍軍人團體及僑界人士餐敘交流，分享服務經驗並就未來合作交換意見。（中華民國退伍軍人協會南加州分會提供）

來自各退伍軍人團體及僑界代表齊聚國殤日紀念活動現場，共同緬懷陣亡將士，展現團結互助精神。（中華民國退伍軍人協會南加州分會提供）

中華民國退伍軍人協會南加州分會理事長楊震南（左三）率團參加國殤日紀念活動，與主辦單位及退伍軍人代表於紀念碑前合影。（中華民國退伍軍人協會南加州分會提供）