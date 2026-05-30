加州長候選人貝西拉：若當選 首日宣布住房緊急狀態

前聯邦衛生部長、前加州檢察長暨民主黨加州州長候選人貝西拉（Xavier Becerra），分享對住房危機、移民政策、醫療保障及生活成本等議題的政見。（ZOOM截屏）

前拜登政府衛生及公共服務部部長、前加州 檢察長貝西拉 （Xavier Becerra），27日在美國社群媒體（American Community Media，ACoM）舉辦的加州州長候選人系列訪談中表示，若當選州長，上任首日將宣布加州進入「住房緊急狀態」，加速住宅興建；同時運用法律手段保護移民社區，擴大醫療保障，協助居民減輕生活負擔。

距離6月2日加州初選不到一周，民主黨 候選人貝西拉在訪談中聚焦移民、醫療、住房負擔及遊民問題等議題，並強調加州需要恢復讓民眾相信「只要努力工作，就能擁有更好生活」的希望感。

貝西拉表示，他是移民之子，深知移民家庭在美國打拼不易。他指出，若聯邦政府進一步擴大移民執法行動，加州將運用一切可行的法律工具保護移民社區，並與加州檢察長邦塔（Rob Bonta）合作，確保聯邦執法人員遵守憲法及州法律。他批評部分移民執法行動過於激進，認為加州有責任維護居民權益與基本法律程序。

談到近期聯邦政府對綠卡及移民申請程序的限制措施，貝西拉表示反對，並重申支持加州透過白卡（Medi-Cal）向無證移民提供醫療保險的政策。他表示，只要是在加州工作、生活並為社會作出貢獻的人，都應該獲得基本醫療照護。

醫療政策也是此次論壇焦點。面對外界質疑其淡化過去支持「全民醫療保險」立場的批評，貝西拉強調從未改變理念。他指出，從擔任聯邦眾議員開始，便持續支持擴大醫療保障覆蓋範圍，並曾參與推動與捍衛「平價醫療法案」。

貝西拉表示，在擔任聯邦衛生部長期間，他協助降低部分處方藥價格、擴大Medicaid覆蓋範圍，並讓更多家庭獲得醫療保險。他認為，醫療照護不應是少數人特權，而是所有居民都能負擔得起的基本權利。

住房問題方面，貝西拉指出，加州長年面臨住房供給不足，房價與租金持續攀升，已成為居民最大的生活壓力來源之一。他表示，目前全州已有約4萬戶住宅完成規畫與相關程序，但缺乏資金無法動工，他若當選州長，將宣布住房緊急狀態，加快建案推動速度並協助解決融資問題。

除增加住宅供給，他也提出短期紓困措施，包括在住房危機期間研究凍結住宅保險費率，以及水、電、天然氣等公用事業費率，減輕家庭負擔。

訪談最後，貝西拉強調，他曾擔任聯邦衛生部長、加州檢察長及國會議員，擁有豐富行政與立法經驗，是此次州長選戰的重要優勢。