我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「適合履行總統職務」白宮公布川普健檢報告 認知測驗滿分

第一頭通過「鏡子測驗」大象 紐約布朗克斯動物園亞洲象Happy逝世

調升銷售稅提案 洛縣22城市反對

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
反對ER提案陣營29日召開線上記者會，多位南加州民選官員與社區代表出席，呼籲選民...
反對ER提案陣營29日召開線上記者會，多位南加州民選官員與社區代表出席，呼籲選民在6月2日初選投下反對票。（記者張庭瑜╱線上會議截圖）

距離加州6月2日初選已近，洛杉磯縣反對ER提案（Measure ER）陣營29日表示，目前已有22城市反對這項全縣銷售稅調升提案，約占全縣城市總數四分之一。反對者指出，提案將使部分城市銷售稅率升至全美最高之列，但相關稅收將直接進入縣政府普通基金，缺乏足夠問責機制，呼籲選民投反對票。

ER提案全名「洛杉磯縣基本服務恢復法案」（Essential Services Restoration Act for Los Angeles County），由縣政委員米切爾（Holly Mitchell）與蘇麗絲（Hilda Solis）提出。縣政委員會以4比1通過將提案列入本次初選選票，內容是在全縣加徵0.5%銷售稅，至10.25%，為期五年。支持者表示，相關收入將可填補醫療保健資金缺口，每年可增加逾10億美元收入。

反對方指出，提案雖以醫療保健名義推動，但新增稅收將直接流入縣政府普通基金，而非專款專用於醫療服務，最終用途由縣政委員會決定。洛杉磯縣納稅人協會主席Aidan Chao表示，這正是外界稱其為「空白支票」的原因，提案缺乏明確成果保證與問責機制。他指出，洛杉磯縣年度預算高達490億美元，問題不在收入不足，而在支出管理。若提案通過，部分城市銷售稅率將升至全美最高水準之一，進一步增加家庭與小企業負擔。

亞凱迪亞市長鄭博仁表示，近年通膨與生活成本持續攀升，民眾負擔愈來愈重。他認為，政府面對財政壓力時，不應優先加稅，而應檢討浪費、低效率及官僚體系膨脹等問題。他強調，這並非政黨之爭，而是財政紀律與責任問題。

唐尼（Downey）市長Claudia Frometa表示，目前居民正承受食品、汽油、公用事業及住房成本上漲壓力，許多家庭與固定收入長者已捉襟見肘。她指出，ER提案收入將進入縣政府普通基金，缺乏足夠問責機制，縣府在要求居民承擔更多稅負前，應先證明現有資源已被負責且有效率運用。

洛米塔（Lomita）市議員Bill Uphoff表示，ER提案雖宣稱是為彌補聯邦醫療與社福計畫資金缺口，但實際屬一般稅而非特別稅，因此僅需過半數支持即可通過，無須取得三分之二選民同意。他指出，若由地方城市自行徵收相關稅收，洛米塔每年約可增加100萬美元收入，用於道路、水利及公共安全建設；但現行架構下，新增稅收將全數進入縣政府普通基金，地方城市無法保證獲得相應回饋。

阿蘇薩（Azusa）市議員Andrew Mendez表示，他過去曾支持當地兩項銷售稅調升案，因此並非反對所有加稅措施，但ER提案最大問題，在缺乏地方控制權與資金用途保障。

此外，縣府選擇在投票率較低的初選提出ER提案，也引發外界質疑。Aidan Chao表示，若ER提案通過，洛縣多城市的銷售稅率將躋身全美最高之列。他呼籲選民6月2日初選投反對票。

加州 洛縣 蘇麗絲

上一則

「商業電郵詐騙」高度擬真+破壞力強 FBI教戰如何防範

下一則

業主注意 聖地牙哥擬徵「空屋稅」6月2日公投

延伸閱讀

洛縣銷售稅擬調高至10.25% ER提案成公投焦點

洛縣銷售稅擬調高至10.25% ER提案成公投焦點
房子放著不住要被罰？南加這城市擬徵「空屋稅」

房子放著不住要被罰？南加這城市擬徵「空屋稅」
洛縣租金防哄抬令5/28退場 漲幅將可逾10%

洛縣租金防哄抬令5/28退場 漲幅將可逾10%
加稅籌錢救Muni提案連署達標 11/3選民表決

加稅籌錢救Muni提案連署達標 11/3選民表決
支持舊金山C提案、反對D提案 谷歌聯合創始人布林捐50萬元

支持舊金山C提案、反對D提案 谷歌聯合創始人布林捐50萬元
南加富樂頓市財務赤字雪上加霜 千萬資金流向不明惹議

南加富樂頓市財務赤字雪上加霜 千萬資金流向不明惹議

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36

超人氣

更多 >
疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語
美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦
侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年

侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年
中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議

中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議
維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島