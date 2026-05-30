調升銷售稅提案 洛縣22城市反對

反對ER提案陣營29日召開線上記者會，多位南加州民選官員與社區代表出席，呼籲選民在6月2日初選投下反對票。（記者張庭瑜╱線上會議截圖）

距離加州 6月2日初選已近，洛杉磯縣反對ER提案（Measure ER）陣營29日表示，目前已有22城市反對這項全縣銷售稅調升提案，約占全縣城市總數四分之一。反對者指出，提案將使部分城市銷售稅率升至全美最高之列，但相關稅收將直接進入縣政府普通基金，缺乏足夠問責機制，呼籲選民投反對票。

ER提案全名「洛杉磯縣基本服務恢復法案」（Essential Services Restoration Act for Los Angeles County），由縣政委員米切爾（Holly Mitchell）與蘇麗絲 （Hilda Solis）提出。縣政委員會以4比1通過將提案列入本次初選選票，內容是在全縣加徵0.5%銷售稅，至10.25%，為期五年。支持者表示，相關收入將可填補醫療保健資金缺口，每年可增加逾10億美元收入。

反對方指出，提案雖以醫療保健名義推動，但新增稅收將直接流入縣政府普通基金，而非專款專用於醫療服務，最終用途由縣政委員會決定。洛杉磯縣納稅人協會主席Aidan Chao表示，這正是外界稱其為「空白支票」的原因，提案缺乏明確成果保證與問責機制。他指出，洛杉磯縣年度預算高達490億美元，問題不在收入不足，而在支出管理。若提案通過，部分城市銷售稅率將升至全美最高水準之一，進一步增加家庭與小企業負擔。

亞凱迪亞市長鄭博仁表示，近年通膨與生活成本持續攀升，民眾負擔愈來愈重。他認為，政府面對財政壓力時，不應優先加稅，而應檢討浪費、低效率及官僚體系膨脹等問題。他強調，這並非政黨之爭，而是財政紀律與責任問題。

唐尼（Downey）市長Claudia Frometa表示，目前居民正承受食品、汽油、公用事業及住房成本上漲壓力，許多家庭與固定收入長者已捉襟見肘。她指出，ER提案收入將進入縣政府普通基金，缺乏足夠問責機制，縣府在要求居民承擔更多稅負前，應先證明現有資源已被負責且有效率運用。

洛米塔（Lomita）市議員Bill Uphoff表示，ER提案雖宣稱是為彌補聯邦醫療與社福計畫資金缺口，但實際屬一般稅而非特別稅，因此僅需過半數支持即可通過，無須取得三分之二選民同意。他指出，若由地方城市自行徵收相關稅收，洛米塔每年約可增加100萬美元收入，用於道路、水利及公共安全建設；但現行架構下，新增稅收將全數進入縣政府普通基金，地方城市無法保證獲得相應回饋。

阿蘇薩（Azusa）市議員Andrew Mendez表示，他過去曾支持當地兩項銷售稅調升案，因此並非反對所有加稅措施，但ER提案最大問題，在缺乏地方控制權與資金用途保障。

此外，縣府選擇在投票率較低的初選提出ER提案，也引發外界質疑。Aidan Chao表示，若ER提案通過，洛縣 多城市的銷售稅率將躋身全美最高之列。他呼籲選民6月2日初選投反對票。