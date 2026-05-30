業主注意 聖地牙哥擬徵「空屋稅」6月2日公投

聖地牙哥將就是否對長期空置住宅徵收新稅進行公投，引發激烈爭論。圖為示意圖。（記者子為/攝影）

南加州聖地牙哥 將于6月2日就是否對長期空置住宅徵收新稅進行公投 ，引激烈爭論。根據即將交付選民表決的A提案（Measure A），若住宅一年內空置超過182天，屋主將被課徵空屋稅（vacancy tax）。

提案指出，聖地牙哥約有5140套住宅可能符合課稅條件，預估每年可為市府帶來約2400萬美元收入。若提案通過，政策預計2027年生效，首年最高稅額可達8000美元，之後提高至1萬美元；商業地產空置將面臨額外費用。相關收入將全數納入市政府的普通基金（general fund）。

根據SFGATE報導，過去10年間，聖地牙哥住房短缺問題持續惡化，房價幾乎翻倍。支持者表示，許多房屋長期閒置，加徵空屋稅可鼓勵屋主將房屋重新投入市場，增加供給。

但反對方認為，政府要求屋主證明房屋是否長期空置，可能涉個人隱私問題，同時也質疑，政策沒有明確保證能真正降低房價或改善住房危機。

這項提案已在當地引發激烈攻防。根據San Diego Union-Tribune報導，支持陣營已投入超過28萬美元宣傳經費，主要資金來自工會；反對方則投入超過130萬美元，金額遠高於支持者，主要來自房地產相關團體，包括加州與全美房地產經紀人協會。此外，反對團體也表態，若提案通過，將進一步透過立法或法律途徑挑戰政策。

事實上，近年來加州已有多個城市推動類似空屋稅政策，但成效不一。

屋崙（Oakland）選民2018年通過空置房產稅，規定一年內使用少於50天的住宅，最高可被課徵6000美元。柏克萊（Berkeley）則於2024年實施「空屋稅」，對空置超過182天的住宅課徵最高1萬2000美元。不過，部分房東拒絕繳納稅款，希望透過法院推翻相關法規。

聖地牙哥官員表示，當地這次提出的空屋稅制度，主要參考柏克萊模式。

另一方面，也有城市明確否決類似提案。2024年11月，超過74%的南太浩湖（South Lake Tahoe）選民反對空屋稅提案。當時方案規定，若屋主一年使用住宅少於182天，將被課徵最高6000美元稅額。當地市府報告指出，全市約48%的住宅一年至少有一半時間處空置狀態。

洛杉磯市也曾考慮類似空屋稅政策。根據洛杉磯時報2020年報導，洛杉磯市議會當年以13比0表決，要求市檢察官起草空屋稅提案，研議對長期空置住宅課稅，以增加住房供給並為可負擔住房籌措資金。不過該構想最終未進入選民公投程序，也未正式實施。

雖然洛杉磯目前並未實施空屋稅，但當地選民已於2022年通過Measure ULA，針對成交價超過500萬美元的房地產交易加徵轉讓稅，相關收入主要用於可負擔住房建設、租客保護及防止遊民問題等計畫。