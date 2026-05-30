我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「適合履行總統職務」白宮公布川普健檢報告 認知測驗滿分

第一頭通過「鏡子測驗」大象 紐約布朗克斯動物園亞洲象Happy逝世

「商業電郵詐騙」高度擬真+破壞力強 FBI教戰如何防範

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現代商業環境中，電郵是最主要溝通工具之一，也成為犯罪分子鎖定的目標。（取自FBI...
現代商業環境中，電郵是最主要溝通工具之一，也成為犯罪分子鎖定的目標。（取自FBI官網）

聯邦調查局（FBI）官網資訊，在現代商業環境中，電郵是最主要溝通工具之一，也成為犯罪分子鎖定的目標。其中破壞力最強、近年最受關注的網路犯罪手法之一，就是「商業電郵詐騙」（Business Email Compromise，簡稱BEC）。

精心設計騙局 商業電郵詐騙如何運作

商業電郵詐騙之所以難防範，在於其高度「擬真化」攻擊方式。詐騙者通常透過以下幾種手段進行滲透。

首先是偽造電子郵件身分。犯罪者會建立與真實公司極為相似的郵件地址，只在細節上略作修改，例如多一個字母或更換相似符號，使收件人難以察覺異常。

其次是魚叉式釣魚攻擊（spear phishing）。這類郵件通常針對特定個人或部門量身設計，內容可能假冒執行長、財務主管或合作供應商，要求立即處理付款、提供帳號資訊或修改匯款資料。

第三是惡意軟體滲透。詐騙者透過附件或連結入侵企業系統，監控電子郵件往來內容，掌握發票、付款流程與內部溝通資訊，再選擇最合適時機進行詐騙，使整個過程更具說服力，也更難被察覺。

常見案例包括供應商「通知更改收款帳號」、主管要求緊急購買禮卡作為獎勵，或地產公司要求買家將首付款匯至新帳戶等。這些情境看似合理，實際上都是精心設計的陷阱。

防範關鍵 建立多層次安全習慣

面對商業電郵詐騙，單靠技術防護並不足夠，更重要的是建立正確的安全意識與操作習慣。

首先，避免過度公開個資。社交媒體常見的生日、學校、家庭關係或寵物名稱等資料，都可能被詐騙者用來推測密碼或安全問題的答案。

其次，不要隨意點擊不明連結或附件。任何要求「更新帳戶資訊」的郵件或簡訊，都應保持警覺，並透過官方管道重新確認，而非直接使用郵件內提供的聯絡方式。

第三，仔細檢查寄件者資訊與網址細節。即使一個字母的差異，也可能代表偽造帳號；拼寫錯誤、不自然語句或異常格式，都是重要警訊。

第四，啟用多重身分驗證（MFA）。這是目前最有效的帳號防護機制之一，即使密碼外洩，也能大幅降低帳號遭入侵風險。

第五，所有付款變更都應進行二次驗證。任何涉銀行帳號修改或付款流程調整的要求，都應透過電話或面對面方式確認，避免僅依賴電郵操作。

最後，警惕帶有緊急性與施壓性的訊息。詐騙者經常利用「立即處理」、「時間緊迫」等話術，迫使受害者在未完成查證前倉促做出決定。

FBI 釣魚

上一則

感覺噁心 青年按照ChatGPT建議用藥致死

下一則

調升銷售稅提案 洛縣22城市反對

延伸閱讀

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

DROP防堵殺豬盤 長者成保護重點

DROP防堵殺豬盤 長者成保護重點
移民詐騙多 加入DROP刪個資防外洩

移民詐騙多 加入DROP刪個資防外洩
反思美國醫療業資安事件 Synology ActiveProtect 為企業確保 100% 資料韌性

反思美國醫療業資安事件 Synology ActiveProtect 為企業確保 100% 資料韌性
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
藏鏡頭24小時監看受害戶 南加竊盜團夥終落網

藏鏡頭24小時監看受害戶 南加竊盜團夥終落網

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36

超人氣

更多 >
疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語

疑未減速…維州華人大巴撞6車 5死44傷 華裔司機不會說英語
美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦

美商無人艇「光魚」穿越台灣海峽 5天追蹤拍攝多艘中國軍艦
侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年

侵占逾億人民幣 前少林寺方丈釋永信遭重判24年
中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議

中國煽動？猶他州數據中心計畫遭民眾抗議
維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島

維州5死44傷大車禍 華人巴士司機也受傷…來自紐約史島