「商業電郵詐騙」高度擬真+破壞力強 FBI教戰如何防範

現代商業環境中，電郵是最主要溝通工具之一，也成為犯罪分子鎖定的目標。（取自FBI官網）

聯邦調查局（FBI ）官網資訊，在現代商業環境中，電郵是最主要溝通工具之一，也成為犯罪分子鎖定的目標。其中破壞力最強、近年最受關注的網路犯罪手法之一，就是「商業電郵詐騙」（Business Email Compromise，簡稱BEC）。

精心設計騙局 商業電郵詐騙如何運作

商業電郵詐騙之所以難防範，在於其高度「擬真化」攻擊方式。詐騙者通常透過以下幾種手段進行滲透。

首先是偽造電子郵件身分。犯罪者會建立與真實公司極為相似的郵件地址，只在細節上略作修改，例如多一個字母或更換相似符號，使收件人難以察覺異常。

其次是魚叉式釣魚 攻擊（spear phishing）。這類郵件通常針對特定個人或部門量身設計，內容可能假冒執行長、財務主管或合作供應商，要求立即處理付款、提供帳號資訊或修改匯款資料。

第三是惡意軟體滲透。詐騙者透過附件或連結入侵企業系統，監控電子郵件往來內容，掌握發票、付款流程與內部溝通資訊，再選擇最合適時機進行詐騙，使整個過程更具說服力，也更難被察覺。

常見案例包括供應商「通知更改收款帳號」、主管要求緊急購買禮卡作為獎勵，或地產公司要求買家將首付款匯至新帳戶等。這些情境看似合理，實際上都是精心設計的陷阱。

防範關鍵 建立多層次安全習慣

面對商業電郵詐騙，單靠技術防護並不足夠，更重要的是建立正確的安全意識與操作習慣。

首先，避免過度公開個資。社交媒體常見的生日、學校、家庭關係或寵物名稱等資料，都可能被詐騙者用來推測密碼或安全問題的答案。

其次，不要隨意點擊不明連結或附件。任何要求「更新帳戶資訊」的郵件或簡訊，都應保持警覺，並透過官方管道重新確認，而非直接使用郵件內提供的聯絡方式。

第三，仔細檢查寄件者資訊與網址細節。即使一個字母的差異，也可能代表偽造帳號；拼寫錯誤、不自然語句或異常格式，都是重要警訊。

第四，啟用多重身分驗證（MFA）。這是目前最有效的帳號防護機制之一，即使密碼外洩，也能大幅降低帳號遭入侵風險。

第五，所有付款變更都應進行二次驗證。任何涉銀行帳號修改或付款流程調整的要求，都應透過電話或面對面方式確認，避免僅依賴電郵操作。

最後，警惕帶有緊急性與施壓性的訊息。詐騙者經常利用「立即處理」、「時間緊迫」等話術，迫使受害者在未完成查證前倉促做出決定。