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加州台聯會 6月6日辦房產稅資源博覽會

記者張庭瑜╱艾爾蒙地市報導
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加州台灣同鄉聯誼會理事吳孟臻（Cindy Wu）說明房主免稅額、產權異動警示等房...
加州台灣同鄉聯誼會理事吳孟臻（Cindy Wu）說明房主免稅額、產權異動警示等房產稅優惠與保障措施。（記者張庭瑜╱攝影）

為協助亞裔社區了解房地產稅務制度、政府資源及小型企業商機，加州台灣同鄉聯誼會（TBAC）將於6月6日在洛僑中心舉辦「房地產稅估值與變更、企業與工會資源博覽會」，內容涵蓋19號提案、房產估值、小型企業資源、政府採購及2028年洛杉磯奧運商機等。

台聯會會長儲錦琪以親身經歷，說明此活動重要性。她表示，將房子以60幾萬美元賣給女兒，被課徵逾1萬4000美元房產稅。她說，「房產稅是終身課徵稅項，若能在合法範圍內了解計算方式、善用減稅途徑，對每個家庭至關重要」。

在19號提案方面，洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeffrey Prang）說明，該法案自2020年實施後影響深遠。符合資格的55歲以上屋主，購屋時可將原有較低稅務估值基準移轉至新屋；但在家庭繼承方面，子女繼承後須以該房產為主要居所，且僅100萬美元以內的增值部分可獲稅務保護，超出部分將依現行市值重新課稅，有意進行房產傳承的家庭應特別留意。

潘傑夫表示，估值官辦公室提供許多免費服務，但不少民眾因語言或資訊不足未能善用，此次活動正是希望加強政府與亞裔社區的溝通。

在企業資源方面，艾爾蒙地及南艾爾蒙地商會政府聯絡人Jack Ochoa指出，年營業額5000萬元以下企業，均符合小型企業資格，可申請參與政府採購計畫，包括2028年奧運相關商機。他表示，許多亞裔企業主對申請流程不熟悉，商會將協助完成供應商登記、文件準備及認證程序，只要具備公司登記、稅號及基本商業文件，即有機會取得政府合作資格。活動中亦將介紹工會有薪實習與職業培訓計畫，部分職缺年薪最高可達八萬美元。

活動6月6日下午1時開幕，免費入場，可容納逾600人，歡迎民眾參加。

洛杉磯縣估值官潘傑夫介紹19號提案（Proposition 19）及房產估值相關...
洛杉磯縣估值官潘傑夫介紹19號提案（Proposition 19）及房產估值相關政策，並表示將於6月6日活動中提供現場諮詢服務。（記者張庭瑜╱攝影）

加州台灣同鄉聯誼會會長儲錦琪分享自身房產稅經驗，說明舉辦「房地產稅估值與變更、企...
加州台灣同鄉聯誼會會長儲錦琪分享自身房產稅經驗，說明舉辦「房地產稅估值與變更、企業與工會資源博覽會」的初衷。（記者張庭瑜╱攝影）

加州台灣同鄉聯誼會將於6月6日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「房地產稅估值與變更、...
加州台灣同鄉聯誼會將於6月6日在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「房地產稅估值與變更、企業與工會資源博覽會」，介紹房產稅、政府資源及企業商機等資訊。（主辦單位提供）

加州台灣同鄉聯誼會與洛杉磯縣估值官辦公室等單位舉辦記者會，宣傳6月6日「房地產稅...
加州台灣同鄉聯誼會與洛杉磯縣估值官辦公室等單位舉辦記者會，宣傳6月6日「房地產稅估值與變更、企業與工會資源博覽會」活動。（記者張庭瑜╱攝影）

加州 洛杉磯 亞裔

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