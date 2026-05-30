南加暨南大學校友會 迎端午齊聚一堂

（左起）理事會成員潘昭仰、理事長Lily李、會長梅凡和楊希純在活動中交流。（記者張宏╱攝影）

暨南大學美國南加州 校友會日前在阿罕布拉市舉辦「端午安康」聯歡，數十校友及家屬齊聚一堂，品嘗粽子美食、欣賞表演節目，並參與紅包抽獎，共度溫馨歡樂的端午佳節。

會長梅凡表示，已為校友會服務逾30年，當天也特別揮毫寫下「端午安康」四字應景。他指出，校友會每年都舉辦端午節 活動，希望藉此讓大家聯誼交流，同時傳承中華傳統文化。活動現場除準備粽子，也安排多項表演節目，氣氛熱鬧融洽。

梅凡表示，暨南大學目前在全球共有約150個校友會，南加 州校友會歷史悠久，明年將迎來成立50周年。今年適逢母校120周年校慶，南加校友除了在世界日報50周年特刊刊登全版祝賀廣告外，屆時也將有30多位校友返校參加校慶活動。

談及未來發展，梅凡表示，南加州校友會多年來一直自給自足運作，他最大心願，是未來能在南加州購置固定會所，作為校友聯誼與舉辦活動的場所，進一步加強校友間的聯繫。他也期盼透過大家共同努力，早日實現這項目標。

理事長Lily李表示，暨南大學是具有百年歷史的華僑高等學府，創立於1906年，歷經清朝、民國及新中國時期，幾經遷校與重建，至今已培養來自170多個國家和地區、超過40萬學生。她指出，南加州校友會長年秉持「聯絡感情、砥礪學行、團結互助、弘揚暨南聲教」宗旨，持續吸納新血，傳承並發揚優良傳統，展現嶄新風貌。

數十校友和家屬聚集一堂，大家品嘗粽子美食，表演節目。（記者張宏╱攝影）

暨南大學美國南加州校友會日前在阿罕布拉舉辦端午安康聯歡活動。（記者張宏╱攝影）