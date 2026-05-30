華裳百年見證華人時尚變遷 珍稀典藏6月14日LACMA上秀

洛杉磯縣藝術博物將推出關於中國女性服裝的全新展覽。（LACMA提供）

洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）將於6月14日至10月12日推出全新展覽「華裳百年：中國女性的帝國與現代」（Fashioning Chinese Women: Empire to Modernity），透過逾70套珍稀服飾，回顧華人 女性從清末至現代的服飾演變，以及服裝如何反映身分、文化與社會角色的轉變。

根據館方介紹，此次展覽匯集來自LACMA永久館藏的服飾作品，涵蓋上海、香港 與美國等地，呈現華人女性服飾約百年間的變化，從清朝晚期寬鬆刺繡長袍，到1930年代線條俐落的旗袍，再到1950、1960年代風靡全球的長衫。鮮豔色彩、絲綢面料與繁複滾邊等細節，也展現中華服飾工藝特色。

館方表示，展覽不僅聚焦服裝本身，也試圖呈現華人與華裔 女性如何透過穿著，在社會與文化劇烈變遷中表達個人身分、適應新環境。館方形容，這是一段過去較少被主流博物館完整呈現的歷史。

此次展覽的重要收藏，來自柏克萊藝術家兼設計師Chere Lai Mah。她在超過45年間持續研究並保存19、20世紀華人女性服飾，收藏範圍橫跨上海、香港、廣州、新加坡、台灣、舊金山與紐約等地。

展覽中的模特人台則由華裔知名時裝設計師吳季剛（Jason Wu）訂製，臉部、髮型與細節皆依服飾年代調整；展場設計則由洛杉磯建築事務所Chu-Gooding操刀，靈感來自中國傳統四合院。

展覽內容將依主題分區呈現，包括清末滿族與漢族女性服飾、20世紀初上海通商口岸帶來的時尚轉變，以及1920年代後逐漸興起的旗袍文化。展覽也將展出1950年代香港改良長衫，包括建築師貝聿銘的繼母張如璋曾穿著的3套長衫作品。

詳情https://www.lacma.org/art/exhibition/fashioning-chinese-women-empire-modernity