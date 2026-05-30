LACMA新館 建築大師Peter Zumthor打造無界限藝術地標

洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）新館David Geffen打破人與展品和文化界限，打造洛杉磯最新建築地標。（記者張宏╱攝影）

宛如自家客廳，隨手可見的藝術品陳列。洛杉磯 縣藝術博物館（LACMA）新館David Geffen打破人與展品和文化界限，打造洛杉磯最新建築地標。世界知名建築師Peter Zumthor表示，這座建築充滿有機材質和人類雙手的溫度，它會永遠存在這裡。

漫步David Geffen新館，窗外是遼闊的洛杉磯城市視野，沒有隔斷和距離。大片陽光從巨型玻璃窗灑進來，照耀著牆上用人手塗抹出來的五彩斑斕水泥灰。展品雕塑固定在桌子和牆壁上，沒有玻璃罩和鐵絲網隔絕，雖不能觸摸，但這種近在咫尺感，拉近人們和藝術的距離。隨便轉進一個展區，也許是日本浮世繪或者歐洲家具；展區都沒有命名或固定文化標籤，藝術的地域性被打破。展館以去階層方式呈現館藏，不偏重任何文化、傳統或時代。

今年83歲的建築師Peter Zumthor作為21世紀最有影響力的建築師之一，他堅持使用石材、木頭、混凝土這類有機材質，且追求建築的生命力。在日前的開幕式上他表示，他曾思考美洲那些古老文明及人們在那裡發掘出來的東西，那些文化他並不了解，但卻很吸引人。David Geffen新館歷時20年，它是「手工」的，由成千上萬雙手打造，每個工匠都是共同創造者，他們在這裡打磨修整和雕琢一切，這些痕跡一直會留在這裡。亞洲文化認為東西不應該是完美的，完美這種東西只有神才做得到；而真正的作品，應該保留屬於人的痕跡。

德國大導演Wim Wenders也出現在人群中，他在拍攝建築師Peter Zumthor的紀錄片。LACMA執行長Michael Govan表示，新館開張標誌20年歷程結束，同時也是新篇章開始。數百萬訪客將在洛杉磯的光線與景觀中，重新發現LACMA多元的館藏。

即日起一般門票將包含新館參觀，6月20日舉辦街區派對，當天可免費參觀David Geffen Galleries及其他展覽及DJ演出與現場音樂、各國美食。活動最後將以「藝術遊行」（The Art Parade）作結，在Museum Row舉行大型公共慶典，匯聚藝術家、音樂人、表演者、藝術學生與整個創意社群。

建築師Peter Zumthor介紹其設計思路。（記者張宏╱攝影）

掛在牆上的展品。（記者張宏╱攝影）

不同文化展品匯集在一起。（記者張宏╱攝影）

LACMA新的禮品店。（記者張宏╱攝影）

藝術家Jeff Koons高達37英尺的巨型活體雕塑作品「分裂的搖椅 」（Split-Rocker）成為新館標誌性景觀之一。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）新館David Geffen 19日開幕，LACMA執行長Michael Govan（左六）、建築師Peter Zumthor（左七）、洛縣縣政委員Holly Mitchell（左五）、LACMA董事會聯合主席Willow Bay（左二）等出席 。 （LACMA提供）

人們漫步在這裡，好像在自家客廳，窗外是遼闊的洛杉磯城市視野，沒有隔斷和距離。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）新館David Geffen打破人與展品和文化界限，打造洛杉磯最新建築地標。（記者張宏╱攝影）