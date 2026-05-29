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洛僑中心鍾佩珍調西雅圖 張皓鈞傳回任

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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鍾佩珍現任洛杉磯華僑文教服務中心主任，任內積極參與南加州各項僑社事務，與當地僑界...
鍾佩珍現任洛杉磯華僑文教服務中心主任，任內積極參與南加州各項僑社事務，與當地僑界建立深厚互動，預計於今年7月調任西雅圖華僑文教服務中心主任。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯華僑文教服務中心近期傳出多項人事異動。有消息人士透露，主任鍾佩珍預計7月調任西雅圖僑教中心擔任主任；曾擔任過洛僑中心主任的張皓鈞將回鍋，再次擔任主任一職。不過具體到任日期，仍待僑委會公布。

消息人士透露，洛僑中心近半年人事調整頻繁，由於洛僑中心是美西重要僑務據點之一，主管人事變化往往引起關注。鍾佩珍任內多次出席南加州僑團活動，與當地僑界互動密切，包括推動僑教發展、文化交流及青年事務等工作，與僑社維持良好關係。

據了解，即將再任主任的張皓鈞，擁有豐富海外僑務資歷，曾任僑務委員會僑商處副處長，並曾派駐多明尼加及越南胡志明市等地服務。張皓鈞曾擔任駐胡志明市辦事處僑務組長，返台後升任僑商處副處長。2020年7月16日調派洛杉磯僑教中心擔任主任一職，期間積極推動僑教、僑商及僑社工作。由於熟悉越南僑界與僑商環境，且具備當地工作經驗，2022年1月再度派駐胡志明市。

知情人士表示，此波人事調整，屬僑務委員會例行輪調安排，藉由派赴不同地區歷練，強化海外僑務服務能量。不過，僑委會迄今尚未正式公布完整人事令及生效日期。

除主任一職出現調整，兩位副主任亦有變動。黃楷茗今年1月接任副主任，另一副主任劉玉玲已於5月18日報到。

有消息人士透露，曾擔任過洛僑中心主任的張皓鈞將回鍋，再次擔任主任一職。（本報檔案...
有消息人士透露，曾擔任過洛僑中心主任的張皓鈞將回鍋，再次擔任主任一職。（本報檔案照）

西雅圖 洛杉磯

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