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DROP防堵殺豬盤 長者成保護重點

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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加州隱私保護局（California Privacy Protection Ag...
加州隱私保護局（California Privacy Protection Agency）執行長Tom Kemp表示，居民只需前往加州隱私保護局或DROP平台，即可開始申請。這項服務完全免費，加入者將減少騷擾電話、垃圾簡訊、大幅降低身分盜用與詐騙風險。（講座截圖）

近年來，加州持續成為全美「殺豬盤（Pig Butchering）」詐騙受害最嚴重州別。聯邦調查局（FBI）指出，無論是報案人數或損失金額，加州都高居全美第一，其中60歲以上年長者，更是最大受害群體。事實上，已有人開始通過加州個資刪除平台「DROP」，降低詐騙與個資外洩風險。

長期服務年長者社群的Strat表示，他有兩支手機，大概有70個Apps，但根本不知道這些平台如何使用他的資料，也不知道資料是否安全。因此第一次聽到DROP計畫時，感到非常興奮。

Strat指出，長者往往是詐騙集團鎖定的高風險族群，包括機器騷擾電話（robo calls）、釣魚郵件（phishing emails）以及誤導性廣告等，都與個資被大量蒐集與販售有關。他認為，「資料外流越少，被詐騙的風險就越低。」

他使用DROP後認為，加入DROP最大優勢之一，在於系統集中化且容易操作。他說，過去大家若想保護隱私，往往必須逐一登入不同網站與App，分別調整隱私設定；如今卻能一次性要求所有數據中間商，停止販售個資及刪除已持有資料。這項服務完全免費，加入者將減少騷擾電話、垃圾簡訊、大幅降低身分盜用與詐騙風險。

根據官方消息，目前已有約30萬加州居民註冊使用DROP。

加州隱私保護局執行長Tom Kemp表示，居民只需前往加州隱私保護局或DROP平台，即可開始申請。整個流程約需6至7分鐘，包括驗證加州居民身分、填寫姓名、出生日期、電話與電子郵件提交刪除申請。官方強調，所有資料都會以加密方式儲存，僅用於資料比對用途。

他也指出，自今年8月1日起，數據中間商必須開始處理刪除請求，並每45天重新同步一次資料庫。使用者只需申請一次，即可永久退出（opt-out）資料販售機制。即使未來有新的數據中間商加入，也必須自動遵守先前的刪除要求。

這項制度源自「Delete Act」，由加州州參議員Josh Becker提出，並於2023年由州長紐森簽署成法。根據這項法案，所有數據中間商不論位於何處，只要蒐集加州居民資料，都必須向加州政府登記，並納入加州隱私保護機構管理。有興趣民眾可至「DROP」平台privacy.ca.gov/drop。

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