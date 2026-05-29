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移民詐騙多 加入DROP刪個資防外洩

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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加州隱私保護局（California Privacy Protection Ag...
加州隱私保護局（California Privacy Protection Agency）執行長Tom Kemp指出，DROP系統不會詢問使用者的移民身分，所有提交資料都會立即加密儲存，政府人員無法直接查看內容，也不會販售或分享使用者資訊。（講座截圖）

世報日前曾報導，根據曾任聯邦貿易委員會（FTC）消費者保護部門的資深專家分析，近期鎖定移民社群的詐騙案件明顯增加，且詐騙手法愈發精密，受害者損失金額往往高達數千甚至數萬美元。在此情況下，移民及無證移民對個資安全與隱私保障的疑慮，也逐漸成為社會關注焦點。

FTC消費者保護局副局長Monica Vaca表示，近期與社區組織及倡議團體交流後發現，許多詐騙案件專門鎖定移民及其家庭，尤其在家人遭移民暨海關執法局（ICE）拘留時更為常見。她指出，當親人突然被拘留、家庭聯繫困難，加上資訊不透明，容易讓家屬處於高度情緒壓力中，也更容易相信詐騙者提供的所謂「協助」。

她表示，詐騙者往往趁此時機介入，他們掌握受害者此前洩露的個資，以增加其詐騙可信度，聲稱可幫忙處理案件或讓被拘留者獲釋，並向受害人收取費用。這些費用通常從數千美元到數萬美元不等，且常透過電匯、Zelle、現金等方式支付，使交易難以追蹤，也增加事後追回資金的困難。

在此背景下，移民與無證移民對個資安全的憂慮，也成為近期社會高度關注議題。事實上，為保護大家的個資被洩漏，加州政府早於2023年便推出全美首創的個資刪除平台「DROP（Delete Request and Opt-out Platform）」，允許加州居民透過單一平台，一次向數百家數據中間商提出刪除與停止販售個資的要求。

加州隱私保護局執行長Tom Kemp指出，目前已有超過100家數據中間商蒐集消費者的精準定位資料；超過50家會將資料販售給聯邦政府；另有超過30家會將資料提供給生成式AI模型開發商。

被媒體問及移民社群是否會擔心資料遭政府取得或被用於移民執法？Tom Kemp表示，DROP系統不會詢問使用者的移民身分，所有提交資料都會立即加密儲存，政府人員無法直接查看內容，也不會販售或分享使用者資訊。

他坦言，個資已逐漸成為可被商業化甚至「武器化」的資源。現代人許多個資早已被大量數據中間商蒐集、轉售，甚至建立成完整數位檔案，但大多數民眾對此毫不知情。「我們其實就是他們販售的商品，個人資訊就是產品本身。」

有興趣民眾可至privacy.ca.gov/drop申請加入「DROP」。

加州政府早於2023年便推出全美首創的個資刪除平台「DROP（Delete Re...
加州政府早於2023年便推出全美首創的個資刪除平台「DROP（Delete Request and Opt-out Platform）」，有興趣民眾可上privacy.ca.gov/drop申請加入DROP。（DROP官網截圖）

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