我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝佐斯藍源火箭「熱試車測試」爆炸 火球直衝天際無傷亡

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

兒子騎非法電動機車高速追逐 母恐被控

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州電動自行車與電動摩托車事故四年暴增430%，其中11歲至14歲青少年占事故...
南加州電動自行車與電動摩托車事故四年暴增430%，其中11歲至14歲青少年占事故61.7%，橙縣檢方因此加強取締未成年違法騎乘。（取自Fountain Valley警局官網）

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，新港灘（Newport Beach）一名母親因未成年兒子騎乘非法電動機車高速逃逸，恐面臨刑事指控。新港灘市警局表示，這起事件發生於本月9日，警方在麥克阿瑟大道（MacArthur Blvd.）與拜森路（Bison Avenue）附近發現該少年騎著調查人員認定非法的電動機車，準備上前攔檢，不料對方拒絕停車，反而加速逃逸。

警方指出，該名少年騎乘速度極快，甚至逆向行駛、闖紅燈、危及路人安全。考量其行為過於危險，執勤警員最終決定終止追捕，以避免造成更大風險。

在後續調查中，警方發現該名少年過去曾多次涉及非法電動機車事件，故很快確認其身分。本月19日，警方持搜索票前往其住處進行搜查，將該少年帶回，同時查扣一輛Surron電動機車作為證物。該少年依涉嫌重罪被送往新港灘警局少年拘留所，隨後交由父母帶回。

新港灘市警局表示，根據該名少年及其父母過去紀錄，決定將少年的母親移送橙縣檢察長辦公室，研議是否進一步對其提出刑事指控。目前警方尚未公開少年與其母身分。

值得一提的是，橙縣近期發生另一起電動機車事故中，51歲、住在亞里索維耶荷市（Aliso Viejo）的梅傑（Tommi Jo Mejer）遭檢方指控犯下過失殺人、危害兒童安全及事後協助犯罪等罪名。檢方指出，梅傑14歲的兒子在今年4月16日騎乘一輛Surron Ultra Bee電動機車，在森林湖市（lake forest）El Toro高中附近表演翹孤輪時，撞上81歲的海軍陸戰隊退伍老兵阿什曼（Ed Ashman），兩周後傷重不治。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）指出，南加州相關傷害案件四年來暴增430%，11歲至14歲青少年更占事故總數的61.7%，促使檢方加強執法與安全宣導。

據ABC 7電視台報導，史匹澤指出，電動自行車與電動摩托車相關傷害，已躍升橙縣兒童前往急診室的首要原因，全美更已有逾百人因此喪命。根據加州全州整合交通紀錄系統數據，11歲至14歲孩童占電動摩托車事故總數的61.7%，然而加州法律明定，16歲以下未成年人不得騎乘電動摩托車。

檢方同時提醒，加州法律禁止改裝電動自行車以提升車速或變更車輛等級。時速一旦超過28哩，即依法歸類為電動摩托車，須由16歲以上、持機車駕照者騎乘，並須投保保險、完成加州車輛管理局（DMV）登記、懸掛車牌，以及配戴符合聯邦交通部標準的安全帽。

一名未成年孩子的母親，恐因兒子騎乘非法電動機車面臨刑事指控。（新港灘市警局IG影...
一名未成年孩子的母親，恐因兒子騎乘非法電動機車面臨刑事指控。（新港灘市警局IG影片截圖）

洛杉磯 新港灘

上一則

星巴克對手 7 Brew Coffee進軍加州擬開4店

下一則

科技便利變困擾 外送機器人「攻占」南加人行道

延伸閱讀

橙縣檢方成立電動自行車專責小組

橙縣檢方成立電動自行車專責小組
不合規電動自行車 亞馬遜禁第三方販售

不合規電動自行車 亞馬遜禁第三方販售
e-bike少年當街圍毆男子 為了社群按讚？

e-bike少年當街圍毆男子 為了社群按讚？
紐約地鐵衝浪死傷意外屢傳 警指鑰匙外流恐成禍首

紐約地鐵衝浪死傷意外屢傳 警指鑰匙外流恐成禍首
13歲犯嫌刺死人法官裁定二級謀殺 檢方將史無前例求刑七年

13歲犯嫌刺死人法官裁定二級謀殺 檢方將史無前例求刑七年
紐約14歲少年攀地鐵衝浪墜橋身亡 18歲同伴傷勢危急

紐約14歲少年攀地鐵衝浪墜橋身亡 18歲同伴傷勢危急

熱門新聞

近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36
數以百萬計的移民定期向母國匯款，用於支付家庭生活、教育或醫療開支。(示意圖取自Unsplash.com)

嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅

2026-05-25 16:57

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查
綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議
華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮