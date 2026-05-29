兒子騎非法電動機車高速追逐 母恐被控

南加州電動自行車與電動摩托車事故四年暴增430%，其中11歲至14歲青少年占事故61.7%，橙縣檢方因此加強取締未成年違法騎乘。（取自Fountain Valley警局官網）

洛杉磯 福斯新聞台FOX 11報導，新港灘 （Newport Beach）一名母親因未成年兒子騎乘非法電動機車高速逃逸，恐面臨刑事指控。新港灘市警局表示，這起事件發生於本月9日，警方在麥克阿瑟大道（MacArthur Blvd.）與拜森路（Bison Avenue）附近發現該少年騎著調查人員認定非法的電動機車，準備上前攔檢，不料對方拒絕停車，反而加速逃逸。

警方指出，該名少年騎乘速度極快，甚至逆向行駛、闖紅燈、危及路人安全。考量其行為過於危險，執勤警員最終決定終止追捕，以避免造成更大風險。

在後續調查中，警方發現該名少年過去曾多次涉及非法電動機車事件，故很快確認其身分。本月19日，警方持搜索票前往其住處進行搜查，將該少年帶回，同時查扣一輛Surron電動機車作為證物。該少年依涉嫌重罪被送往新港灘警局少年拘留所，隨後交由父母帶回。

新港灘市警局表示，根據該名少年及其父母過去紀錄，決定將少年的母親移送橙縣檢察長辦公室，研議是否進一步對其提出刑事指控。目前警方尚未公開少年與其母身分。

值得一提的是，橙縣近期發生另一起電動機車事故中，51歲、住在亞里索維耶荷市（Aliso Viejo）的梅傑（Tommi Jo Mejer）遭檢方指控犯下過失殺人、危害兒童安全及事後協助犯罪等罪名。檢方指出，梅傑14歲的兒子在今年4月16日騎乘一輛Surron Ultra Bee電動機車，在森林湖市（lake forest）El Toro高中附近表演翹孤輪時，撞上81歲的海軍陸戰隊退伍老兵阿什曼（Ed Ashman），兩周後傷重不治。

橙縣檢察長史匹澤（Todd Spitzer）指出，南加州相關傷害案件四年來暴增430%，11歲至14歲青少年更占事故總數的61.7%，促使檢方加強執法與安全宣導。

據ABC 7電視台報導，史匹澤指出，電動自行車與電動摩托車相關傷害，已躍升橙縣兒童前往急診室的首要原因，全美更已有逾百人因此喪命。根據加州全州整合交通紀錄系統數據，11歲至14歲孩童占電動摩托車事故總數的61.7%，然而加州法律明定，16歲以下未成年人不得騎乘電動摩托車。

檢方同時提醒，加州法律禁止改裝電動自行車以提升車速或變更車輛等級。時速一旦超過28哩，即依法歸類為電動摩托車，須由16歲以上、持機車駕照者騎乘，並須投保保險、完成加州車輛管理局（DMV）登記、懸掛車牌，以及配戴符合聯邦交通部標準的安全帽。