首對亞裔美國人 爾灣加大研究與癌症關聯性

爾灣加大、舊金山加大及西達賽奈（Cedars-Sinai）等多機構，將合作建立名為ASPIRE Cohort（亞裔美國人前瞻性研究隊列）的大型資料庫，有望揭開族裔與癌症之間令人憂心且尚未明朗的趨勢。（取自舊金山加大新聞稿）

爾灣加大（UCI）研究員表示，一項全新的公共健康研究計畫，將成為美國首個專門針對亞裔 美國人的大型研究，有望揭開族裔與癌症 之間令人憂心且尚未明朗的趨勢。聖蓋博谷華裔資深醫師鄭卓漢表示，家族遺傳、生活習慣都有可能導致癌症發生，若能深入研究，可對在美亞裔群體的健康有很大幫助。

據橙縣 紀事報報導。未來四年內，研究團隊計畫招募居住在橙縣與洛縣的1800名亞裔美國人，參與為期一年的研究。這些南加州蒐集到的資料，將與來自舊金山加大（UC San Francisco)、戴維斯加大（UC Davis）、西達賽奈（Cedars-Sinai）以及天普大學（Temple University）等機構收集的數據整合，建立名為ASPIRE Cohort（亞裔美國人前瞻性研究團隊）的大型資料庫。預計總計涵蓋約2萬名受訪者。

研究對象限定為40歲至75歲、尚未被診斷罹患癌症的人士。研究資料主要來自一年內進行的四次問卷調查，內容涵蓋飲食、生活習慣、收入、睡眠狀況，以及種族歧視等壓力因素。部分參與者還將提供唾液樣本，讓研究人員能進一步分析基因資訊。

研究團隊指出，ASPIRE Cohort完成後，將成為史上最大規模的亞裔美國人健康資料庫。儘管亞裔人口約占全美人口近8%，但目前美國國家衛生研究院（NIH）資助的相關研究中，針對亞裔的研究僅占0.17%。研究人員希望透過這項計畫，填補長期存在的研究空白，進一步了解癌症與族裔之間的關聯，並改善亞裔族群的健康照護與疾病預防。

美國慈濟人醫會成員、資深家庭醫師鄭卓漢表示，癌症是美國華裔人群中的首要死因，且該族群的癌症發病特徵與美國普通人群及亞洲區華人均有顯著差異。若能夠深入研究，揭示生活習慣、遺傳因素的作用，對提升華人移民群體健康大有幫助。