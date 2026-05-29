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星巴克對手 7 Brew Coffee進軍加州擬開4店

編譯組／綜合報導
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7 Brew Coffee於2017年在阿肯色州開業後迅速發展，最近籌畫來加州開...
7 Brew Coffee於2017年在阿肯色州開業後迅速發展，最近籌畫來加州開四家分店。（7 Brew Coffee官網）

紐約郵報報導，近年新晉崛起的咖啡連鎖品牌店7 Brew Coffee即將向美國西部挺進發展，準備首次於加州三個地點開設四家分店，成為業內巨頭星巴克（Starbucks）及Dunkin' Donuts的競爭對手。

7 Brew Coffee總部位於阿肯色州的羅傑斯市（Rogers），近年迅速擴張，現正籌備於加州首次在三個地點開設四家分店，包括已提交提案於維沙利亞市（Visalia）開設兩家店，分別位於N. Dinuba Blvd.2800號和S. Mooney Blvd.3627號；另一分店擬設於克洛維斯市（Clovis），Shaw Avenue與Clovis Avenue交匯處一塊地皮上，面積910平方英尺，設有雙車道免下車通道；同時於羅斯維爾市（Roseville）提交了一份規畫審查申請，盼於Fairway Drive 10201號開設一家面積為911平方英尺的門店。

7 Brew Coffee由Ron Crume創立，首家門市於2017年在阿肯色州羅傑斯市開業，在不到十年間已迅速擴張。2020年，該品牌發展至七個門市，同年被一個創業集團收購。2023年，其門市數量已增至38家。其後隨著於2024年獲黑石集團（Blackstone）入股權投資，以及其第二大加盟商於2025年被收購，該品牌進一步加速發展。

7 Brew的名字來自該品牌的七款原創味道飲品:Blondie（香草+焦糖布雷夫）、Sweet & Salty（鹹焦糖+白巧克力布雷夫）、Cinnamon Roll（紅糖肉桂+白巧克力布雷夫）、Brunette（榛果+巧克力摩卡）、Banana Bread（香蕉+榛子摩卡）、Smooth 7（愛爾蘭奶酒+榛果巧克力摩卡），以及曲奇醬（烤棉花糖+榛果+白巧克力）。

目前，7 Brew在美國38個州擁有738家門市，去年銷售額達至12億美元，儘管與Dunkin' Donuts在美國120億美元的年銷售額相比，仍有頗大距離。

在價格方面，7 Brew比Dunkin' Donuts和星巴克都具優勢。星巴克一杯24盎司的冰香草拿鐵售價約為6.55美元，而Dunkin' Donuts一杯中型冰拿鐵售約5.49美元，但7 Brew的類似飲品只售約4.75至5.15美元。

加州 阿肯色州 星巴克

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