價值300億 NASA首度開放JPL管理權競標

NASA宣布首度開放JPL管理合約公開競標，結束加州理工學院逾60年獨家承包歷史，總值最高達300億美元。（取自JPL網頁）

NASA 首度開放NASA噴射推進實驗室(JPL）管理合約競標，終結加州 理工學院（Caltech）逾60年獨家承包歷史。現行合約將於2028年9月30日到期，總值最高達300億美元；NASA強調競標程序將歷時數年，不影響JPL現有任務與巴沙迪那園區的日常運作。

NASA 22日發布聲明，美國太空產業近年快速成長，聯邦資助研究與發展中心（FFRDC）管理模式已逐漸形成具競爭性的市場，因此決定JPL管理與營運合約改採公開競標方式，此舉也是聯邦政府 全面提升效率、強化績效與降低成本政策的一環。

JPL由加州理工學院研究人員於1936年創立，1958年NASA成立後自美國陸軍移交管轄。NASA指出，此後歷次管理合約均以「單一來源」方式直接授予加州理工學院，此番開放競標為首例。

加州理工學院校長Thomas F. Rosenbaum與JPL主任Dave Gallagher均表示，對NASA的決定「並不意外」，校方自去年夏天起已成立專責團隊籌備投標事宜，待NASA正式發布招標書後，將提出申請。兩人說明，NASA此前已透過市場調查及產業交流活動廣泛蒐集意見，此次宣布屬政府正常採購程序的一部分。