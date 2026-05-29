我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝佐斯藍源火箭「熱試車測試」爆炸 火球直衝天際無傷亡

馬英九基金會提告王光慈 王母公開信曝光：舉報霸凌 司法救濟

華人裝太陽能 低價案恐付高代價

記者子為／核桃市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
365 Solar負責人Ivy王指出，太陽能並不是一次性商品，安裝完成後還涉及系...
365 Solar負責人Ivy王指出，太陽能並不是一次性商品，安裝完成後還涉及系統維護、保修與長期運作，因此選公司時，不應只比價格。（365 Solar提供）

不少華人在裝修房屋、加建空間，甚至安裝太陽能時，第一個比較的往往是「誰最便宜」。但業內人士提醒，有些工程表面省幾千美元，最後卻可能付出更高代價。

深耕南加州市場的365 Solar負責人Ivy王表示，近年隨著越來越多家庭進行房屋改建、興建後屋（ADU）及安裝太陽能系統，市場競爭日益激烈，不少業者為搶單不斷壓低價格。她近期也觀察到，部分低價案件後續較容易出現施工、審批與售後服務問題。

「最怕的就是只看價格。」Ivy指出，目前不少家庭在加建ADU時，也會同步安裝太陽能系統。以常見的6千瓦系統為例，市場價格從7000美元到1萬多美元都有。她表示，有些消費者認為「只要能通過政府審批就好，當然選便宜的」，但當價格被一再壓低，背後往往代表材料品質、施工細節與後續服務成本也同步被壓縮。

她透露，近期接觸到不少案例，有的工程做到一半，卡在政府審批流程無法推進；有的系統安裝後頻繁故障、亮紅燈；甚至還有業者在售後階段直接失聯，消費者求助無門。

「很多人原本只是想省2000美元，最後卻花得更多。」Ivy表示，真正麻煩的，通常是後續補救與修復。有些系統半途停工，其他公司甚至不願接手，「因為根本不知道前一家到底哪裡出問題，還得重新檢查、重新測試。」

她指出，有些消費者到後續修復階段，不但可能把原本省下的錢「全部吐回去」，甚至還得額外加錢，同時耗費大量時間與精力。

Ivy強調，太陽能並非一次性商品，「真正的服務，其實是裝完後才開始。」她表示，後續還牽涉系統維護、保修與長期運作，因此民眾選擇業者時，不應只比較價格，也應留意公司是否具備長期經營紀錄、Google與Yelp評價，以及過往客戶的實際反饋。

除施工品質問題外，她也提醒，未來幾年加州居民對電力的依賴只會越來越高。她認為，隨著AI發展、極端氣候增加，以及老舊電網問題持續存在，未來停電與供電不穩的情況可能愈發頻繁。

針對即將到來的夏季旺季，Ivy表示，目前公司正嘗試縮短施工流程，部分ADU太陽能系統可在2至3周內完成安裝，希望減少消費者等待時間與後續麻煩。

365 Solar是一家以客戶需求為核心的一站式新能源公司，業務涵蓋太陽能板推廣、銷售、運輸與安裝，並提供多元再生能源技術、產品與整體解決方案。

有意了解者可預約免費評估，電話626-672-1668，電郵[email protected]，地址398 Lemon Creek Dr. #I, Walnut, CA，或至官網查詢更多資訊www.365solar.net

365 Solar是一家以客戶需求為核心的一站式新能源公司，業務涵蓋太陽能板的推...
365 Solar是一家以客戶需求為核心的一站式新能源公司，業務涵蓋太陽能板的推廣、銷售、運輸與安裝，並提供多元再生能源技術、產品與解決方案。（365 Solar提供）

加州 華人

上一則

科技便利變困擾 外送機器人「攻占」南加人行道

下一則

大學生程度差 教授被迫教初中數學

延伸閱讀

365 Solar推太陽能PPA方案 前6個月免電費

365 Solar推太陽能PPA方案 前6個月免電費
舊屋翻新看似好賺 華人投資客卻因「這問題」利潤歸零

舊屋翻新看似好賺 華人投資客卻因「這問題」利潤歸零
灣區華人花10個月改造後院 打造「零維護花園」

灣區華人花10個月改造後院 打造「零維護花園」
灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增

灣區換熱水器新規 平均成本3500元平居民憂負擔大增
慘虧20萬？台二代熱血 想在華埠開超市 2年半還沒影

慘虧20萬？台二代熱血 想在華埠開超市 2年半還沒影

出國車閒置 華人改保「停車險」每月省上百元

出國車閒置 華人改保「停車險」每月省上百元

熱門新聞

近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
資深護士Eva王遞簡歷通常一周內就能收到幾個面試通知。（記者張宏／攝影）

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

2026-05-25 14:40
Galindo-Nevarez表示，這次搬家最大的教訓，是不要只因房價或稅務因素倉促做決定。（禦記者趙健／攝影）

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

2026-05-25 02:20
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36
數以百萬計的移民定期向母國匯款，用於支付家庭生活、教育或醫療開支。(示意圖取自Unsplash.com)

嚴厲打擊移民向海外家人匯款 新提案擬徵25%高額匯款稅

2026-05-25 16:57

超人氣

更多 >
華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了
異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上

異軍突起 這幾所大學畢業生 就業率達9成以上
指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查

指控川普性侵獲判賠500萬 女作家卡洛爾遭司法部調查
綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議

綠卡面談開始問為何沒回母國申請？律師提建議
華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮

華人留學生陷就業超級地獄 被迫申博避失業潮