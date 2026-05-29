華人裝太陽能 低價案恐付高代價

365 Solar負責人Ivy王指出，太陽能並不是一次性商品，安裝完成後還涉及系統維護、保修與長期運作，因此選公司時，不應只比價格。（365 Solar提供）

不少華人 在裝修房屋、加建空間，甚至安裝太陽能時，第一個比較的往往是「誰最便宜」。但業內人士提醒，有些工程表面省幾千美元，最後卻可能付出更高代價。

深耕南加州 市場的365 Solar負責人Ivy王表示，近年隨著越來越多家庭進行房屋改建、興建後屋（ADU）及安裝太陽能系統，市場競爭日益激烈，不少業者為搶單不斷壓低價格。她近期也觀察到，部分低價案件後續較容易出現施工、審批與售後服務問題。

「最怕的就是只看價格。」Ivy指出，目前不少家庭在加建ADU時，也會同步安裝太陽能系統。以常見的6千瓦系統為例，市場價格從7000美元到1萬多美元都有。她表示，有些消費者認為「只要能通過政府審批就好，當然選便宜的」，但當價格被一再壓低，背後往往代表材料品質、施工細節與後續服務成本也同步被壓縮。

她透露，近期接觸到不少案例，有的工程做到一半，卡在政府審批流程無法推進；有的系統安裝後頻繁故障、亮紅燈；甚至還有業者在售後階段直接失聯，消費者求助無門。

「很多人原本只是想省2000美元，最後卻花得更多。」Ivy表示，真正麻煩的，通常是後續補救與修復。有些系統半途停工，其他公司甚至不願接手，「因為根本不知道前一家到底哪裡出問題，還得重新檢查、重新測試。」

她指出，有些消費者到後續修復階段，不但可能把原本省下的錢「全部吐回去」，甚至還得額外加錢，同時耗費大量時間與精力。

Ivy強調，太陽能並非一次性商品，「真正的服務，其實是裝完後才開始。」她表示，後續還牽涉系統維護、保修與長期運作，因此民眾選擇業者時，不應只比較價格，也應留意公司是否具備長期經營紀錄、Google與Yelp評價，以及過往客戶的實際反饋。

除施工品質問題外，她也提醒，未來幾年加州居民對電力的依賴只會越來越高。她認為，隨著AI發展、極端氣候增加，以及老舊電網問題持續存在，未來停電與供電不穩的情況可能愈發頻繁。

針對即將到來的夏季旺季，Ivy表示，目前公司正嘗試縮短施工流程，部分ADU太陽能系統可在2至3周內完成安裝，希望減少消費者等待時間與後續麻煩。

365 Solar是一家以客戶需求為核心的一站式新能源公司，業務涵蓋太陽能板推廣、銷售、運輸與安裝，並提供多元再生能源技術、產品與整體解決方案。

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