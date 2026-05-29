星光聯盟藝術節5月31日登場 6大合唱團獻藝

愛樂藝術團副團長楊繼（左起）、雅韻合唱團孫國憲、西洋紅藝術團團長張克勤、舞台總監黃艾、西洋紅外聯何盈、北大校友會合唱團汪玥含、主持人李嘉璧、西洋紅藝術團副團長陳洪，邀民眾參與星光聯盟藝術節。（記者楊青/攝影）

南加州 群星薈萃的第八屆星光聯盟藝術節將於5月31日登場，六大合唱團和多位專業歌手同台獻藝。今年藝術節在傳統音樂會基礎上，首次增加手工藝術展，讓視覺與聽覺藝術相映成趣，盛況可期。

由西洋紅藝術團主辦的星光聯盟藝術節，幾乎每年都推陳出新。藝術團創團團長張克群介紹，星光聯盟由洛杉磯 一群熱愛音樂與藝術的華人 組成，大家平常聚會就像一場小型音樂會。

今年節目內容比往年更豐富。張克群表示，將邀請多位知名專業歌唱家及合唱團佼佼者表演獨唱。此外，六位巧手女士也將展出手工作品，包括線編掛件、擺件、葫蘆刻、樹雕、鍍金石雕、刺繡、易拉罐藝術及剪紙等。

天邊合唱團、雅韻合唱團、北大校友會、加州愛樂藝術團及音樂之聲等團體共同協辦本次藝術節。總導演為張明，藝術總監何盈，舞台總監黃艾、陳洪。

音樂會上半場為獨唱與重唱，曲目包括「在那銀色的月光下」、歌劇「微笑國王」選段「你是我的一切」及義大利民歌「黎明」等；下半場為合唱，曲目包括「再回首」、「愛永在」、「這世界這麼多人」等。

藝術節地點位於Baldwin Park Performance Arts Center（4640 Maine Ave., Baldwin Park）。5月31日下午2時30分至3時為手工藝術展，下午3時至4時30分為音樂會。藝術節免費入場，索票請聯絡626-679-2715。