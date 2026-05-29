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洛縣銷售稅擬調高至10.25% ER提案成公投焦點

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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經常替社區居民提供醫療服務的基督教角聲醫療中心現任策略發展主任朱牧華認為，「ER...
經常替社區居民提供醫療服務的基督教角聲醫療中心現任策略發展主任朱牧華認為，「ER提案」真正影響的，是未來民眾能否持續獲得基本及現有的醫療服務。（記者謝雨珊／攝影）

將於6月2日舉行公投的「ER提案」（Measure ER），將決定是否調高洛杉磯縣的銷售稅。根據提案內容，若通過，洛縣銷售稅將臨時調高0.5個百分點，至10.25%，並於2031年10月到期。新增稅收將用於維持縣內重要醫療服務，包括急診室、創傷中心、公立醫院、社區診所及公共衛生體系等。支持與反對聲浪持續升溫。

洛縣銷售稅調高0.5個百分點，意味民眾每消費100美元，需多支付50美分稅金。支持者認為，洛杉磯縣公共醫療系統長期承擔大量低收入與無保險民眾的醫療需求，在聯邦與州政府補助充滿不確定性的情況下，地方政府需要新的穩定財源，以避免醫療服務縮減，甚至影響民眾就醫權益。

經常替社區居民提供醫療服務的基督教角聲醫療中心現任策略發展主任朱牧華表示，理解許多民眾看到加稅提案，第一反應往往是反對，因為居民已承受相當高的生活成本與通膨壓力。不過他認為，「ER提案」真正影響的，是未來民眾能否持續獲得基本及現有的醫療服務。

朱牧華引用數據指出，洛杉磯縣醫療安全網正面對重大的聯邦資金削減壓力。相關資料估算，洛杉磯縣衛生局每年可能將減少約7.5億美元資金；該部門負責四間公共醫院及約20多間診所。另一份資料指出，受影響部門未來三年可能面對合共約24億美元收入損失。

「ER提案」若通過，估算可籌得約9.6億美元，用於穩定公共醫院、急診室、社區診所及公共衛生服務。他坦言，這項措施不是完整解決方案，而是一個臨時橋樑，協助洛杉磯縣在面對聯邦削減預算期間，維持重要醫療基礎設施。

朱牧華另提到，基督教角聲醫療中心之所以關心這項提案，是因為他們的病人和社區，會受到醫療安全網變化的直接影響。尤其很多華人或亞裔、移民、長者、低收入家庭和英文有限人士，都依靠社區診所、公共醫院、急診室和公共衛生服務作為重要醫療支援。對很多家庭來說，社區診所是進入醫療系統的第一站。

反對者認為，洛杉磯縣近年已多次透過加稅方式擴充財源，如今再度調高銷售稅，將加重居民生活負擔，尤其銷售稅對低收入家庭影響更為明顯。根據LA Daily News報導，反對者認為銷售稅屬於累退稅（regressive tax），對低收入族群負擔最重。ER提案試圖將這項加稅包裝成「只增加半分錢（half a penny）」，並宣稱此舉是為避免洛杉磯縣醫療體系「崩潰」。

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