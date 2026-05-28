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女大生幫辦兒童教育儲蓄計畫講座 意外得知有獎學金

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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在Fresno Immigrant and Refugee Ministry（F...
在Fresno Immigrant and Refugee Ministry（FIRM）擔任CalKIDS專案協調員的Linda Vang指出，其實有不少青年即便已經就讀大學，仍可能符合CalKIDS資格卻渾然不知。（講座截圖）

一名長期投入偏鄉教育資源推廣的加州大學生，近日在協助高中學弟學妹舉辦獎學金說明會時，意外發現自己其實也符合「加州兒童教育儲蓄計畫」（CalKIDS）資格，順利獲得一筆寶貴的教育基金，作為未來升學與進修之用。有官員指出，類似案例其實不少，呼籲查詢CalKIDS資格。

就讀加州弗萊斯諾州大（CSU Fresno）社工系的Cynthia Velasquez，自小在偏鄉與經濟條件有限的環境中成長，深知許多偏遠地區學生在取得教育資源與升學資訊上的困難，因此平時積極向學弟學妹分享各類教育補助與獎學金資訊。

其中，CalKIDS是由加州政府推出的教育獎學金計畫，符合資格的學生最高可獲得1500美元補助，可用於大學升學或職業技能訓練，對許多經濟條件較為吃緊的家庭及學生而言，是可爭取的教育資源之一。

Velasquez原以為升上大學後就失去CalKIDS申請機會，沒想到意外在幫助學弟學妹們舉辦的一場CalKIDS說明會上，經查詢州學生識別碼（SSID）後，發現自己仍可領取這筆獎學金。這筆意外獲得的教育補助，成為她攻讀社工研究所的重要資金來源。

在Fresno Immigrant and Refugee Ministry（FIRM）擔任CalKIDS專案協調員的Linda Vang指出，其實有不少青年即便已經就讀大學，仍可能符合CalKIDS資格卻渾然不知。

事實上，加州學生都可像Velasquez一樣，只需確認是否符合CalKIDS資格，若符合就可申請得到獎學金。主要的評估條件包括學生是否符合免費或減價午餐資格、是否填寫家庭收入表、是否參與CalFresh、CalWORKs或白卡（Medi-Cal）等政府補助，以及是否為英文學習者、移民、遊民或寄養青年等身分。

CalKIDS外展數據專員Humphrey Minoxa表示，符合資格的學生可獲得500美元基本獎學金；若學生具有寄養青年（foster youth）身分，將可再額外獲得500美元補助。若學生被認定為遊民，可再增加500美元補助，最高可獲得總計1500美元的教育資金。

有興趣民眾可至calkids.org或致電1-888-445-2377電詢。

加州 升學 加州大學

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