兒童教育儲蓄計畫幫新生兒開帳戶 可自動獲獎學金

CalKIDS外展數據專員Humphrey Minoxa表示，只要是2022年7月1日後在加州出生的新生兒，不論家庭收入高低，都將自動納入CalKIDS計畫，自動獲得獎學金帳戶。（講座截圖）

高等教育是翻轉階級的關鍵，但昂貴的學費常讓許多家庭望而卻步。加州 政府因此於2022年推動「兒童教育儲蓄計畫」（CalKIDS），主要透過州政府主動開戶，並注入啟動金的方式，確保每個加州孩子都不因經濟困境，而失去完成學業的機會。

CalKIDS外展數據專員Humphrey Minoxa表示，只要是2022年7月1日後在加州出生的新生兒，不論家庭收入高低，都將自動納入CalKIDS計畫，自動獲得獎學金帳戶，符合資格者可獲得最高1500美元不等的獎學金資助。

Minoxa指出，7月1日起在加州出生的孩子，都會由加州公共衛生局通報給CalKIDS。新生兒出生後，政府需要一點時間處理，因此建議家長最好在孩子出生約90天後，再透過CalKIDS官網查詢帳戶。查詢時需提供出生證明上13位數的本地登記號碼（LRN）、出生日期及出生所在縣名。

事實上，CalKIDS推出的原意，是因為長年研究發現，擁有大學教育儲蓄帳戶的孩子，未來就讀大學的比例，是沒有專戶孩子的四倍。

談及該如何運用這筆資金？Minoxa指出，學生年滿17歲後開始使用，最晚可使用至26歲。在學生高中畢業後，登入CalKIDS網站，填寫即將就讀的大學或職業訓練機構資訊，獎學金便會直接寄送至學校作為教育補助使用，整個流程不需提供社會安全號（SSN）或報稅資料。

相關資金可用於學費、雜費、書籍、必要學習用品及部分住宿支出等合格教育費用；但若用途不符，則會被課徵所得稅。另外，只要學校符合接受聯邦學生補助（FAFSA）資格，即使位外州甚至海外，學生仍可使用這筆獎學金。學生可透過CalKIDS官網https://calkids.org/查詢是否符合資格。

如果孩子已經加入529大學儲蓄計畫，也可透過網站連結CalKIDS帳戶，方便集中查看教育儲蓄與獎學金資產。Minoxa指出，由於CalKIDS帳戶本身無法自行存入資金，因此若家庭希望持續累積教育儲蓄，建議進一步開設ScholarShare 529帳戶，為孩子儲蓄教育基金。

根據官方公布數據指出，目前已有90萬個已認領的CalKIDS帳戶。