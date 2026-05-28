加州長候選人史泰爾批ICE「犯罪組織」

加州州長候選人Tom Steyer在訪談中談及移民、醫療、住房與能源等議題，並強調將對抗企業特殊利益團體。(ZOOM截屏）

美國社群媒體（American Community Media，ACoM）26日舉行加州 州長候選人系列訪談，民主黨 州長候選人、億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）表示，加州目前最大問題，是「已經負擔不起在加州生活」，並將住房、醫療與能源成本高漲，歸咎大型企業與特殊利益團體。他承諾若當選州長，將推動可負擔住房、單一支付者醫療制度、降低電費，以及更積極保護移民權益。

史泰爾指出，許多加州家庭如今已很難負擔房租、醫療與日常生活開銷，他主張興建100萬戶可負擔住宅，並打破電力壟斷，把加州電費降低至少25%。

移民議題方面，史泰爾立場強硬。他表示，「移民建立了加州，也讓今天的加州得以運作」，並稱移民暨海關執法局（ICE ）是「破壞加州法律的犯罪組織」。雖然他坦言州長無權直接廢除ICE，但若當選，將對涉種族歧視執法與暴力行為的ICE探員提起訴訟，並要求州府加強監督州內移民拘留中心。

他同時主張，由州政府提供資金，協助面臨遣返威脅的移民聘請律師。史泰爾提到，他與妻子2018年便成立法律援助基金，幫助面臨遣返者獲得法律協助。

醫療政策同樣是訪談焦點之一。史泰爾重申支持加州推動單一支付者醫療制度，強調「醫療是每位加州人的權利」。他指出，美國醫療成本數十年來快速上升，不僅讓家庭負擔沉重，也對州政府財政造成巨大壓力。他表示，全球許多採用單一支付者制度的國家，醫療支出遠低於美國，但醫療品質並未較差。

不過，史泰爾也坦言，要真正建立單一支付者制度並不容易，除執行細節複雜外，加州還需要取得聯邦政府豁免，因此短期內難以完成。但他表示，若當選「上任第一天就開始推動」。

面對外界質疑其投入龐大個人財富參選州長，史泰爾回應，雖是唯一參選的億萬富豪，但其他候選人背後同樣有大型企業與富豪資助。他強調，不接受企業捐款，因此沒有利益衝突，並批評部分傳統政治人物與企業利益的關係過於密切，缺乏真正改革意願。

在能源與氣候政策方面，史泰爾主張由汙染者付費，並強調環境政策必須優先照顧少數族裔與低收入社區。他指出，目前加州電費高達全美平均兩倍，「這是不合理的」，承諾將透過改革公共事業委員會與引入競爭機制，把電費降低25%。

訪談最後，史泰爾將自己定位為唯一願意對抗企業利益、推動重大改革的候選人。他表示，加州目前面臨住房、醫療與貧富差距等多重問題，「人民需要的是改變，而不是維持現狀」。