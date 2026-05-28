國土安全部擬撤出洛杉磯機場海關 國際航班恐無法入境

國土安全部（DHS）正在考慮將海關暨邊境保護局（CBP）執法人員撤出「庇護城市」的機場，此舉可能影響洛杉磯等地機場的國際旅客處理能力。圖為洛杉磯國際機場國際航廈。（LAX提供）

美國國土安全部 （DHS）正在考慮將海關暨邊境保護局（CBP）執法人員撤出「庇護城市」的機場，此舉可能影響洛杉磯 等地機場的國際旅客處理能力。對此洛杉磯國際機場 （LAX）未發表公開評論，中國的航空公司表示還未收到相關信息。

美聯社、eciks等媒體報導，國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)日前向航空公司高層透露這項計劃，表明政府有意利用海關作為聯邦政府與「庇護城市」爭端中的籌碼。該策略針對拒絕配合美國移民暨海關執法局（ICE）行動的城市，這些城市被聯邦官員稱為阻礙移民執法。預計受影響的城市有11個，如紐約、洛杉磯、舊金山和波特蘭等。該提案如實施，會導致受影響機場的國際航班無法入境，因為法律規定所有入境美國的外國旅客，都必須接受CBP檢查。

受影響機場每年約處理超過2億5000名國際旅客，占全美約28%的國際入境量。業界估計，若取消CBP服務，相關機場每年可能損失21億美元國際收入，並波及飯店、零售與地勤等。

營運甘迺迪國際機場的紐約和紐澤西港務局發表聲明回應，捍衛庇護城市政策，同時呼籲當局對機場基本運作進行任何更改前，先尋求國會授權。目前LAX尚未公開回應，中國南方航空則表示尚未收到通知。國際航空運輸協會（IATA）警告，此舉恐違反國際航空協議，甚至引發外國政府對美國航空公司採取報復措施，進一步衝擊全球航空與貿易。

加州郵報報導，法律界對該提案也提出質疑。哈佛學者指出，若聯邦政府只是為迫使地方改變庇護政策，就撤銷海關服務，可能違反「行政程序法」與州際商務條款，屬帶有懲罰性的行政行為，恐遭法院推翻。多個公民自由組織、州政府與旅遊業團體已準備提起訴訟。

此外，CBP經費由國會掌控，目前該提案尚未獲國會授權，只屬行政政策方向。民主黨議員已表態反對，部分共和黨議員也擔憂措施將重創大城市的經濟。過去從未有政府將海關作為聯邦與地方政策談判的工具，該提案代表行政權力前所未有擴張，需要持續的法律和政治支持，才能經受住法院審查和國會監督。因此該提案能否真正落實，仍面臨龐大法律與政治阻力。