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劉龍珠華府發動「信仰之行」 倡守法愛國

華盛頓訊
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劉龍珠（左二）希望通過「信仰之行」，傳遞遵紀守法、落地生根、忠誠愛國的理念。（受...
劉龍珠（左二）希望通過「信仰之行」，傳遞遵紀守法、落地生根、忠誠愛國的理念。（受訪者提供）

一場以「信仰、愛國、團結」為主題的遊行活動，日前在華盛頓舉行。正在競選加州第49選區眾議員的劉龍珠，響應白宮號召發起「信仰之行」（Faith Walk），吸引多地民眾參與，當天隊伍規模持續擴大，參與者多達數千人，成為美國建國250周年慶祝活動中備受關注的民間集會之一。

劉龍珠4月16日組織佛教領袖前往白宮交流。（受訪者提供）
劉龍珠4月16日組織佛教領袖前往白宮交流。（受訪者提供）

17日一早，劉龍珠帶領眾人，一路從華盛頓聯合廣場（Union Square）步行至國家廣場（National Mall），沿途道路交通管制，並有警車護航。「最初隊伍人數不多，但隨著行進，愈來愈多人加入。」劉龍珠回憶說，許多人邊走邊高喊「上帝保佑美國」，有人鼓掌歡呼，有人吹奏風笛，不少路人主動詢問是否能夠加入。抵達國家廣場附近時，現場已聚集數千人互動交流。

劉龍珠帶領眾人，一路從華盛頓聯合廣場步行至國家廣場。（受訪者提供）
劉龍珠帶領眾人，一路從華盛頓聯合廣場步行至國家廣場。（受訪者提供）

此次活動，源於數月前引發關注的「和平之旅」（Peace Walk），當時，一批佛教僧侶以苦修徒步方式穿越美國，倡導世界和平，受到白宮宗教事務辦公室關注。劉龍珠4月16日組織佛教領袖前往白宮交流，希望讓主流社會進一步認識佛教文化、及亞裔社群的貢獻，在得知華盛頓將於5月17日舉行建國250周年慶典後，他萌生舉辦「信仰之行」的想法，希望以和平、信仰與愛國精神，凝聚各族裔民眾。

劉龍珠4月16日組織佛教領袖前往白宮交流。（受訪者提供）
劉龍珠4月16日組織佛教領袖前往白宮交流。（受訪者提供）

劉龍珠希望藉此活動，向新移民傳遞遵紀守法、落地生根、安居樂業、忠誠愛國的理念。他說，美國之所以強大，核心在法治與信仰自由。新移民融入美國社會的第一步，就是尊重法律、遵守規則。同時，新移民也應積極參與社區事務，勇於發聲，將根深紮美國社會，「我們不是這片土地的過客，而是共同的建設者。」談及忠誠愛國，劉龍珠表示，美國給予無數移民自由與發展機會，新移民應珍惜並守護美國核心價值。他認為，不同族裔之間雖有文化差異，但對這個國家的熱愛讓大家團結一致。

劉龍珠（中）在華盛頓發起「信仰之行」，吸引民眾參與。（受訪者提供）
劉龍珠（中）在華盛頓發起「信仰之行」，吸引民眾參與。（受訪者提供）

對近期王愛琳涉嫌非法擔任中國代理人的事件，劉龍珠表示，這是極個別事件，絕不代表亞裔移民群體。他呼籲移民堅守入籍承諾，效忠美國。「每一位宣誓加入美國國籍的人，都曾莊嚴承諾捍衛美國憲法與法律。誓言絕非兒戲，必須言行一致，將個人前途與國家命運緊密相連。」

劉龍珠與白宮宗教事務辦公室主任Jennifer S. Korn（右）交流。（受訪...
劉龍珠與白宮宗教事務辦公室主任Jennifer S. Korn（右）交流。（受訪者提供）

王愛琳事件曝光後，社群輿論持續發酵，部分言論甚至將個案擴大化，進而對亞裔政治人物及華人社區產生所謂「雙重忠誠」、「暗中勾結」的無端猜疑。對此，劉龍珠表示，亞裔是這個國家不可或缺的重要力量，長期以來在各行各業辛勤耕耘、合法納稅，是推動社會繁榮發展的支柱之一，「面對無端的種族歧視與攻擊，我們必須勇敢發聲。」

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