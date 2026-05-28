透過小說理解生活 探索海外華人精神世界

圓桌論壇由作家二湘（左一）、李西閩（左二）及紀錄片導演兼作家張慈（右二）、李學共同參與。（賀延光提供）

南加 州高校聯盟文學社日前在爾灣 舉辦「透過小說，理解生活」文學活動，吸引眾多南加文學愛好者參與，另有不少文友透過Zoom線上加入。活動以小說創作為主題，串聯文學、移民經驗、現實觀察與個人記憶，並聚焦探索海外華人 的精神世界。

南加州高校聯盟文學社副主編張敏芝分享自身創作歷程。（賀延光提供）

活動由文學社社長李學介紹主題與嘉賓，副主編張敏芝分享自身創作歷程，從閱讀、觀察到長期書寫日記，談及如何一步步從日記寫作走向小說創作。

圓桌論壇以「經驗與虛構之間：小說是怎麼寫出來的？」為題，由作家二湘、李西閩及紀錄片導演兼作家張慈共同參與。張慈表示，小說雖然是虛構創作，但真正能打動讀者的，是真實的人性與情感。她認為，作家最重要的並非經歷多少，而是如何理解世界並保持敏感。理工科出身的二湘則認為，語言是小說的靈魂，理性背景能提供結構感，但寫作者仍需突破理性，深入人物內心。

李西閩則從個人生命經驗與長期創作談起。他回憶在汶川大地震中被埋在廢墟下76小時的經歷，認為苦難不會自動成為文學，但會改變一個人觀察世界的方式。他表示，自己的作品始終帶有悲憫底色，這種情感來自祖母與童年記憶。

南加州高校聯盟文學社24日在爾灣主辦「透過小說，理解生活」活動，圖為文學社社長李學。（賀延光提供）

小說家張惠雯則透過Zoom連線，與文學社社長李學對談《你在他鄉還好嗎？——移民生活中的愛與孤獨》。她談到，海外生活中的孤獨感、對故鄉的複雜情緒，以及文化與情感之間的漂浮狀態，是她寫作的重要來源，也引發現場觀眾共鳴。活動現場同時發售她的小說《在南方》與《在北方》，並附贈作者簽名的「瓦爾登湖」明信片，不少讀者在活動結束後仍留下交流。

高校聯盟2026會長陳泳表示，希望透過這類文學活動，讓更多生活在洛杉磯的華人重新走進中文閱讀與文學討論，讓文學再次成為人與人之間深層連結的一部分。