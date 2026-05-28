川久保玲百貨特賣 6天吸上萬人

現場所有人都像進入「戰鬥模式」，眼睛死盯貨架，一看到合適尺寸和款式，就毫不猶豫往購物袋裡塞。（記者張宏／攝影）

被稱為「川久保玲百貨」的Dover Street Market（簡稱DSM），時隔八年首次在洛杉磯 舉辦「Market Market」特賣活動，川久保玲旗下多個品牌商品最低下殺至三折，六天活動吸引上萬洛杉磯潮流愛好者朝聖。不少華人 消費者瘋狂掃貨，有人連跑兩次仍感嘆「能讓我停手的只有貧窮」，也有人專程從聖地牙哥 北上搶購。

現場所有人都像進入「戰鬥模式」，眼睛死盯貨架，一看到合適尺寸和款式就毫不猶豫往購物袋裡塞。（記者張宏／攝影）

DSM的「Market Market」特賣活動不定期於世界各地舉辦，去年僅在巴黎與倫敦登場，三年前曾於紐約舉辦，這是八年來首次進駐洛杉磯。活動於日前在市中心藝術區的Mica Studios舉行。由於主辦方預期人潮爆滿，因此採免費實名預約制入場，票券一開放即被秒殺，甚至有華人在網路上開價數十美元求「免費票」。也有民眾首次逛完後意猶未盡，再次搶票「返場補貨」。

原價2000多的設計師款折後只要600美元上下。（記者張宏／攝影）

此次參與特賣的品牌陣容驚人，除COMME des GARÇONS（CDG）各支線過季商品外，還包括The North Face戶外裝備，以及The Row、Stüssy、Kiko Kostadinov等設計師品牌。

特賣陣容相當驚人包含COMME des GARÇONS各支線過季商品。（記者張宏／攝影）

華人時尚愛好者Julia徐從聖地牙哥開車兩個多小時前來。她表示，DSM八年才在南加州舉辦一次特賣，「很值得衝一波」。她特地選在周日較不塞車時段前往，雖然現場人山人海，但整體動線仍算有序。顧客進場前需寄存包包，再依預約時段領取不同顏色手環。

每場限購物90分鐘

她預約的是10日上午11時30分場，11時抵達時排隊人潮尚不算多，但短短幾分鐘後，後方隊伍便迅速聚集數十人。由於主辦方控管室內人數，每個場次限時購物約90分鐘，現場也會不斷廣播提醒時間，但不少人買到停不下來。她笑說，直到真正踏進會場，才理解為何工作人員「趕人都趕不走」。

Dover Street Market（ DSM）八年來首次在洛杉磯舉辦Market Market特賣活動。（記者張宏／攝影）

她形容，「現場就像老鼠掉進米缸。」一排排衣架塞滿成千上萬件商品，從外套、襯衫、T恤到鞋履應有盡有。許多原價上千美元、甚至五、六百美元的商品，折扣後只剩一、兩百美元，讓人直呼「原價根本買不下手」。由於CDG支線眾多，她事前做足功課，只鎖定經典耐穿款式，對設計過於前衛、實穿性不高的商品則選擇略過。至於CDG Play系列，因折扣幅度有限，她幾乎完全沒下手，最後帶著五、六件戰利品滿意返家。

男生女生購物熱情不相上下。（記者張宏／攝影）

來自聖蓋博谷東區的Kevin劉則前後衝了兩次。他表示，過去一直羨慕歐洲朋友分享「Market Market」的戰利品，如今終於輪到洛杉磯舉辦。第一天沒買過癮，聽說活動每天都會補貨，因此最後一天又再衝一次。

他形容，現場所有人幾乎都進入「戰鬥模式」，眼睛緊盯貨架，一看到適合的尺寸與款式，就毫不猶豫往購物袋裡塞。等袋子裝滿後，再擠到門口穿衣鏡前試穿。由於現場沒有試衣間，不少人乾脆直接當場套穿，數十人同時換衣的畫面相當壯觀。

CDG二手市場行情佳

Kevin一口氣買下多雙絕版球鞋與七、八件衣服，在場內待近兩小時。他笑說，最後真正讓自己停手的，不是理智，而是想到未來可能爆炸的信用卡帳單。不過他也認為，CDG在二手市場行情不錯，加上不少商品為日本製，「以後不穿還能轉賣回血。」

Dover Street Market（简称 DSM）八年來首次在洛杉磯舉辦Market Market特賣活動，門口大排長龍。（記者張宏／攝影）

此外，現場也出現多名華人代購，一邊試穿、一邊開直播，專挑設計較誇張、吸睛度高的款式販售，據稱轉手後可賺取數百美元價差。現場工作人員表示，活動期間幾乎每天都有近2000人進場，許多人離場時都是大包小包。她笑稱，因為價格實在太划算，自己也忍不住買了幾件。