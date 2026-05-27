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行竊長者被逮 中國男子招致間諜論

洛杉磯訊
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ICE轄下的洛杉磯分局近日逮捕一名25歲中國籍男子，並稱其有「盜竊老人/受扶養成...
ICE轄下的洛杉磯分局近日逮捕一名25歲中國籍男子，並稱其有「盜竊老人/受扶養成年人財物」、重大竊盜以及共謀等犯罪紀錄。（ICE洛杉磯分局X平台）

移民暨海關執法局（ICE）洛杉磯分局，24日在社群平台發文表示，5月21日逮捕25歲中國籍男子金博榮（音譯，Borong Jin），稱其有「盜竊老人/受扶養成年人財物」、重大竊盜以及共謀等犯罪紀錄，目前已被ICE拘留，等待遣返

ICE這則貼文特別標註該男子來自中國，相關內容也迅速在評論區引發激烈爭論。有支持強硬執法的網友留言，「請遣返所有在美非法犯罪者」。

此外，評論區中還出現多則將該男子與「中國間諜」聯想在一起的留言。有網友稱，「如果他來自中國，就應該被當成間諜審判，他離開中國前可能簽過效忠協議。」不過，ICE原始貼文並未提及任何與間諜活動相關的指控。

而對華人的間諜說法，疑受近期的王愛琳事件影響。

但也有網友批評ICE的發文方式帶有針對亞裔的意味。一則獲得關注的留言指出：「為什麼對其他族裔時，很少特別強調他們來自哪個國家，但只要是亞洲人，就刻意標出國籍？」質疑這種做法是在刻意煽動對亞裔的仇恨情緒。

截至目前，ICE並未公布更多案件細節，包括涉案時間、地點，以及該男子是否已被法院定罪或僅為逮捕紀錄。

近年來，隨著美國加強移民執法，涉亞洲移民的ICE逮捕案例也持續增加。根據反仇亞組織「Stop AAPI Hate」今年3月發布、基於資訊公開法（FOIA）取得的ICE數據分析，2025年1月至10月中旬期間，共有7752名來自亞洲國家的移民遭ICE逮捕，而2024年同期為1998人。

其中，中國籍人士占比最高，約26%（約2015人）。報告也指出，在2025年遭逮捕者中，共有7069人被拘留，最終約2631人遭遣返。

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