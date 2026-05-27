移民新政身分調整引恐慌 亞太裔組織：待觀察 小心詐騙

AJSOCAL呼籲民眾不要恐慌，也不要倉促做出移民決定，應先諮詢可信任的移民律師。示意圖。(美聯社)

針對美國公民暨移民 服務局(USCIS)最新發布的政策備忘錄（PM-602-0199），南加州亞美公義促進中心(AJSOCAL)近日發出提醒，新政策可能加劇移民社區、尤其亞裔 社區的不安與不確定性，呼籲民眾不要恐慌，也不要倉促做出移民決定。

AJSOCAL表示，這份備忘錄主要涉「身分調整」（AOS）程序，也就是部分符合資格的移民可在美國境內直接申請綠卡的程序。新備忘錄強調，即使申請人符合所有資格條件，AOS也不保證一定獲批，而是屬政府可自行裁量批准或拒絕的程序。

備忘錄將AOS形容為一種「特殊」（extraordinary）救濟方式，而非過去數十年來許多符合資格移民長期使用、相對常規的合法途徑。AJSOCAL認為，這種表述可能進一步增加移民家庭與混合身分家庭（mixed-status families）的焦慮。

AJSOCAL指出，這項政策轉變對亞太裔社區尤其值得關注，因許多亞裔移民主要依靠家庭移民、職業移民及人道救濟等途徑申請永久居留，而這些程序往往涉及AOS申請。

不過，AJSOCAL也強調，目前這份備忘錄並不代表所有人的個案立即發生變化，相關政策未來如何實際執行，仍有待觀察。該政策未來也可能面臨法律挑戰，訴訟結果可能影響其執行方式與時程。

AJSOCAL提醒，目前最重要的是避免恐慌，不要因網路傳言或社群媒體消息倉促採取行動，也要特別小心移民詐騙。「每個案件情況都不同，民眾應根據可靠資訊與專業法律建議做決定，而不是基於恐懼。」AJSOCAL建議，有移民案件疑問者應先諮詢可信任的移民律師，再決定是否採取任何行動。

目前AJSOCAL與法律專家及社區夥伴合作，持續評估該備忘錄對移民社區可能造成的影響，未來也將陸續公布更多資訊與更新。如有移民相關問題，民眾可致電AJSOCAL中文熱線800-520-2356（普通話／廣東話）。