華裔民選官員 贈慈濟合作夥伴獎

美國華裔民選官員協會與駐洛杉磯台北經文處的十餘人，23日參訪慈濟美國總會園區，並向慈濟頒發「年度社區合作夥伴獎」。（錢美臻提供）

據慈濟 美國提供資訊，美國華裔 民選官員協會（Chinese-American Elected Officials，CEO簡稱協會）與駐洛杉磯 台北經文處的十餘人員，23日參訪慈濟美國總會園區，並向慈濟頒發「年度社區合作夥伴獎」（2026 Community Partner of the Year），表揚慈濟美國37年來深耕社區、無私付出的慈悲足跡。

協會現任主席暨鑽石吧市議員劉珝林肯定慈濟的貢獻，每當南加發生災難，或社區有需要時，無論急難救助、個案關懷、醫療服務或社區援助，總能看見慈濟志工走在最前面，該精神令人深受感動與感恩。

駐洛杉磯台北經文處長馬博元說，慈濟在世界多個國家持續散播慈悲大愛，讓人感受到安定與溫暖，無論身在何處，只要看到慈濟人身影，內心便會升起安心與感動。

協會特別邀請洛杉磯野火受災區艾塔迪那（Altadena）災民團體代表Boon Lim出席。他提到，遭遇野火後，在他徬徨無助之際，得知慈濟為受災民眾提供急難救助款與關懷，更親身感受到慈濟人無私的大愛精神。

協會候任主席暨約巴林達副市長黃瑞雅，肯定慈濟美國多年來在社區的深耕付出，為社區帶來正向安定力量，也讓更多民眾感受到愛與希望。

慈濟美國總會執行長李瓊薰感恩來賓參訪園區，並為慈濟美國頒發表揚狀。

美國華裔民選官員協會到訪來賓還包括鑽石吧市議員鄧嘉猷、核桃谷水區委員李敏妮、蒙特利公園市議員吳紹榮、聖瑪利諾副市長羅經程、天普市副市長陳祥寧、前哈岡學區教委徐乃星、前蒙市市長饒影凡、前羅蘭岡學區教委暨該會執行長張培駿、駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣及該處同仁等。