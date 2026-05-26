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Krispy Kreme甜甜圈店洩資案 最高賠3500元

編譯組／綜合報導
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美國甜甜圈Krispy Kreme跨國公司兩年前發生大規模的員工及其家人資料外洩...
美國甜甜圈Krispy Kreme跨國公司兩年前發生大規模的員工及其家人資料外洩事件，受害者現可獲得最高3500美元的賠償。（取自Krispy Kreme台灣官網）

美國甜甜圈及咖啡室連鎖店跨國公司Krispy Kreme Doughnuts資料外洩事件的和解賠償最後申請期限，即將於6月6日及22日屆滿，受影響員工及相關人士必須留意此限期。若能提供相關證明文件，最高可獲得3500美元的賠償；未能提供證明文件的索賠者，獲賠額只有約75美元。

Krispy Kreme於2024年11月受到網路攻擊，導致大量員工、其家人及前員工的個人資料外洩。被盜資料包括姓名、出生日期、銀行或金融帳戶存取資訊、社會保障號碼、駕照號碼、護照號碼等關鍵隱私訊息，受影響人數高達16萬1676人。事件其後以集體訴訟方式進行和解，公司須賠償予受影響者。

洛杉磯福斯新聞台FOX 11於24日報導，根據和解網站訊息，事件中的受害者若有相關文件證明其損失，最高可獲3500美元的賠償；未能提供證明文件的索賠申請，預計只可獲75美元的賠償。

不願參與和解方案並保留提起訴訟權利的受影響個人，必須在今年6月6日前選擇退出和解，而此日期也是任何希望提出異議者的截止日期；而那些計畫提出索賠的人士，必須在今年6月22日前，提交索賠表格，若以郵遞表格，則以郵戳日期為準。

符合參與和解賠償方案的人士已經收到關於此洩露事件的通知，內容是警示他們其個人資訊可能已被洩露。任何人若不清楚自己是否被納入和解賠償範圍內，可透過和解行政網站（https://krispykremedatasettlement.com/Home/Contact）或致電877-239-1879，聯絡和解管理人查詢。所有受害者，不論是否提出索賠，均可享有一年的信用監控（credit monitoring）服務，以助及早防範盜竊或未經授權的過帳損失。但是，未提出索賠者將無權獲得賠償。

索賠表格可在今年6月22日前，透過上述網站線上提交。郵寄表格必須蓋上該日期或之前的郵戳。

賠償金將在法院批准和解協議並最終生效後發放。有關如何選擇退出或被排除在和解協議之外的更多信息，可點擊：https://krispykremedatasettlement.com/Home/FAQ。

洛杉磯 護照

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