我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯再添貴婦超市 Laurel Supply薯片賣17美元

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

打擊移民匯款海外 議員提徵稅25%

德州訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
數以百萬計的移民定期向母國匯款，用於支付家庭生活、教育或醫療開支。(示意圖取自U...
數以百萬計的移民定期向母國匯款，用於支付家庭生活、教育或醫療開支。(示意圖取自Unsplash.com)

對於包括華人在內的很多移民來說，在美國工作賺錢，再向其母國的家人、朋友匯款，這是他們的重要生活方式之一。不過，共和黨議員正提議採取嚴厲措施，打擊移民向海外匯款，其中包括大幅提高匯款稅

據Newsweek等媒體綜合報導，德州共和黨眾議員羅伊（Chip Roy）最近提出「匯款法案」（REMITTANCE Act），該法案擬對非公民向海外匯款徵收25%的稅，以減少貨幣國際轉移，促進美國國家資本。

所謂匯款，通常是指移民群體將在美國賺取的收入，匯給海外家人或親友，數以百萬計的移民定期向母國匯款，用於支付家庭生活、教育或醫療開支。根據世界銀行數據，美國僅2024年流向海外的匯款總額就高達約1032億美元。

這項「匯款法案」，建立在共和黨先前支持的、向移民徵收海外匯款稅的措施之上。此前，在川普總統推動的稅務支出法案中，就曾討論過對海外匯款徵稅。該法案的早期版本提議，擬對海外匯款徵收5%的匯款稅，但隨著法案在眾議院審議，稅率後降至3.5%。最終版本2025年7月簽署成為法律，改為對部分匯款徵收1%稅率，主要適用於以現金或類似實體支付的匯款，許多電子匯款則免稅。

此次眾議員羅伊提出的新法案，明顯更加激進。他表示，該提案為遏制與移民相關的美國資金外流。羅伊在一份新聞稿中表示，幾十年來，美國一直在應對不受控制的合法、非法移民帶來的經濟影響，海外匯款導致大量美元持續流出美國。

這項立法提案得到「移民監督項目」（ Immigration Accountability Project，IAP）和「美國移民改革聯盟」（Federation for American Immigration Reform，簡稱FAIR）的支持，這兩個強硬的反移民組織，與美國極右翼限制移民運動密切相關。南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center）已將FAIR列為仇恨組織

IAP政策主任Rosemary Jenks在一份新聞稿中表示，美國納稅人被迫花費數十億美元的血汗錢，支持在美國的合法或非法移民，其中相當一部分資金最終以匯款形式流出國外，「這簡直令人憤慨。」

不過，也有經濟學者對此表示質疑。梅卡圖斯中心（Mercatus Center）高級研究員Veronique de Rugy指出，匯款稅非但不能起到威懾作用，反而可能刺激更多移民。如果高匯款稅額成立，移民需要賺更多錢滿足家庭需求，他們可能會更傾向於來美國，並且停留更長時間以彌補經濟損失。一些商業組織與移民權益團體也擔憂，新政策可能進一步增加低收入移民家庭的壓力。

川普不久前簽署一項行政命令，指示銀行和監管機構，加強對與移民身分和跨境轉帳相關的金融活動審查。政府稱，此舉在打擊詐欺和國家安全風險。新命令要求強化客戶身分核查、關注與移民身分相關的金融活動、加強對部分跨境轉帳的監控。如今，羅伊的最新提案，擬對海外匯款徵收25%稅率，進一步加強監管力度；不過，目前尚不清楚具體措施將如何實施。

移民 共和黨 眾議員 資金外流 匯款稅 海外匯款稅 仇恨組織 打擊詐欺

上一則

假戀愛真詐財 年長女性被騙逾150萬

下一則

想活得久又健康？專家：這8個習慣比保健品更重要

延伸閱讀

國安部新建議 被遣返移民罰款調高至1.8萬 增加非法移民重返難度

國安部新建議 被遣返移民罰款調高至1.8萬 增加非法移民重返難度
川普簽令 要求銀行嚴審移民身分 打擊無證客進入美國銀行體系

川普簽令 要求銀行嚴審移民身分 打擊無證客進入美國銀行體系
孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年

孟昭文譴責綠卡新政：打擊合法移民 恐拆散家庭多年
加州州長選戰熱／希爾頓喊支持移民執法 削減非法移民福利支出

加州州長選戰熱／希爾頓喊支持移民執法 削減非法移民福利支出
綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作

綠卡新規衝擊非法移民、外籍人才 川普重塑移民最大動作
市府邀少數族裔媒體 談勞工維權、打詐、消費者保護

市府邀少數族裔媒體 談勞工維權、打詐、消費者保護

熱門新聞

401(k)退休帳戶，正成為網路犯罪與身分盜竊的新目標。(示意圖取自Pexels.com)

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

2026-05-20 02:20
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
好市多會員刷卡進入之前，店方已經知道特定顧客上門了。（本報檔案照／記者張庭瑜攝）

該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了

2026-05-18 23:06
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑
USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美