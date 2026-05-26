打擊移民匯款海外 議員提徵稅25%

數以百萬計的移民定期向母國匯款，用於支付家庭生活、教育或醫療開支。(示意圖取自Unsplash.com)

對於包括華人在內的很多移民 來說，在美國工作賺錢，再向其母國的家人、朋友匯款，這是他們的重要生活方式之一。不過，共和黨 議員正提議採取嚴厲措施，打擊移民向海外匯款，其中包括大幅提高匯款稅 。

據Newsweek等媒體綜合報導，德州共和黨眾議員 羅伊（Chip Roy）最近提出「匯款法案」（REMITTANCE Act），該法案擬對非公民向海外匯款徵收25%的稅，以減少貨幣國際轉移，促進美國國家資本。

所謂匯款，通常是指移民群體將在美國賺取的收入，匯給海外家人或親友，數以百萬計的移民定期向母國匯款，用於支付家庭生活、教育或醫療開支。根據世界銀行數據，美國僅2024年流向海外的匯款總額就高達約1032億美元。

這項「匯款法案」，建立在共和黨先前支持的、向移民徵收海外匯款稅 的措施之上。此前，在川普總統推動的稅務支出法案中，就曾討論過對海外匯款徵稅。該法案的早期版本提議，擬對海外匯款徵收5%的匯款稅，但隨著法案在眾議院審議，稅率後降至3.5%。最終版本2025年7月簽署成為法律，改為對部分匯款徵收1%稅率，主要適用於以現金或類似實體支付的匯款，許多電子匯款則免稅。

此次眾議員羅伊提出的新法案，明顯更加激進。他表示，該提案為遏制與移民相關的美國資金外流 。羅伊在一份新聞稿中表示，幾十年來，美國一直在應對不受控制的合法、非法移民帶來的經濟影響，海外匯款導致大量美元持續流出美國。

這項立法提案得到「移民監督項目」（ Immigration Accountability Project，IAP）和「美國移民改革聯盟」（Federation for American Immigration Reform，簡稱FAIR）的支持，這兩個強硬的反移民組織，與美國極右翼限制移民運動密切相關。南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center）已將FAIR列為仇恨組織 。

IAP政策主任Rosemary Jenks在一份新聞稿中表示，美國納稅人被迫花費數十億美元的血汗錢，支持在美國的合法或非法移民，其中相當一部分資金最終以匯款形式流出國外，「這簡直令人憤慨。」

不過，也有經濟學者對此表示質疑。梅卡圖斯中心（Mercatus Center）高級研究員Veronique de Rugy指出，匯款稅非但不能起到威懾作用，反而可能刺激更多移民。如果高匯款稅額成立，移民需要賺更多錢滿足家庭需求，他們可能會更傾向於來美國，並且停留更長時間以彌補經濟損失。一些商業組織與移民權益團體也擔憂，新政策可能進一步增加低收入移民家庭的壓力。

川普不久前簽署一項行政命令，指示銀行和監管機構，加強對與移民身分和跨境轉帳相關的金融活動審查。政府稱，此舉在打擊詐欺 和國家安全風險。新命令要求強化客戶身分核查、關注與移民身分相關的金融活動、加強對部分跨境轉帳的監控。如今，羅伊的最新提案，擬對海外匯款徵收25%稅率，進一步加強監管力度；不過，目前尚不清楚具體措施將如何實施。