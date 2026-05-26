加州老夫婦陳屍家中 妻死前一直資助「男明星」

案發前凱倫曾深陷殺豬盤詐騙，並堅信曖昧對象是知名影星謝立克（Tom Selleck），並一直向對方打錢。（示意圖取自Pexels）

NBC電視台報導，80歲惠特克（Donald Whitaker）與79歲妻子凱倫（Karen Whitaker）日前被發現陳屍家中。河濱縣警局指出，警方接獲確認安危檢查（Welfare check）要求，抵達該戶人家時，發現兩人身上皆有傷，當場宣告死亡。案發前凱倫曾深陷殺豬盤 詐騙，並堅信曖昧對象是好萊塢 知名影星湯姆謝立克（Tom Selleck），並一直向對方打錢。

縣警局表示，凱倫生前遭受針對高齡者的財務詐騙（financial elder abuse），被假冒知名演員謝立克的網路詐騙犯騙取數萬美元。初步研判此案為「殺人後自殺」（murder-suicide），但尚不清楚是誰開的槍。

凱倫的朋友、81歲的米德克（Joy Miedecke）表示，透過「東谷共和黨女性愛國者俱樂部」（East Valley Republican Women Patriots club）認識凱倫，與這對夫妻相識超過十年。當凱倫15日上午未出現在固定牌局，一位鄰居即要求警方進行安危檢查。

米德克說，這起疑似詐騙案始於一年前，當時凱倫在社群平台上悼念已故高中好友，「幾天後有人通過臉書聯繫她，自稱是謝立克，還說多年前曾和凱倫那位（已故）好友交往」。米德克說，凱倫遂將自己電話號碼給對方，認為彼此有共同話題。

雙方透過簡訊聯繫後，詐騙犯一步步取得凱倫信任。米德克說，對方去年11月首次開口要錢，當時他要求凱倫購買一張80美元活動門票，參加他們在當地舉辦的活動，且要求凱倫用禮卡 （gift card）付款。當凱倫付款後，對方告知活動取消。之後對方持續向凱倫要錢，理由愈來愈多，金額也不斷增加。」

當凱倫將資訊告知朋友後，「我們告訴她『那不是謝立克，是詐騙』，然凱倫並不相信」米德克甚至曾向河濱縣警局求助，警員也與凱倫談話，提供「大量證據」證明這是騙局。然凱倫依舊持續匯款給「謝立克」。當雙方訊息變得「幾乎帶有曖昧」時，米德克再次向警局求助，希望成人保護服務。而凱倫的丈夫惠特克是在今年1月成人保護服務人員到家探訪時，才首次得知詐騙事件。

米德克指出，惠特克與兩人成年子女曾嘗試阻止，「他們剪掉凱倫所有的信用卡、關閉帳戶，然她還是想辦法拿錢」，「凱倫開始隱瞞所有事，整天整夜傳簡訊。甚至夫妻倆死亡前一天，凱倫還曾向朋友借錢。」，「惠特克對妻子借錢轉給詐騙犯的事感到非常難堪」。

米德克預估凱倫至少向詐騙者匯款3萬美元，但凱倫到底借了多少錢又匯出多少錢，目前不得而知。

兩夫妻的女兒拒絕發表評論，謝立克的代表也未回應評論請求。