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15歲華裔魔術師環球影城擺陣 驚艷全場

記者楊青／洛杉磯報導
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華人學生組成的魔術小組在環球影城CityWalk「STARS」舞台上表演魔術小品...
華人學生組成的魔術小組在環球影城CityWalk「STARS」舞台上表演魔術小品。（校方提供）

安大略市15歲華裔少女魔術師伍學慧（Layla Xuehui Wu），日前率領她在校內創立的魔術俱樂部，登上好萊塢環球影城CityWalk舞台演出，以融合戲劇表演與大型幻術的創意魔術短劇驚艷全場。環球影城表示，這是多年來學生才藝舞台首次出現魔術類表演，格外引人矚目。

受環球影城CityWalk「STARS」邀請演出的團隊，來自安大略市Orion International Academy，20多名學生帶來魔術、舞蹈與樂團演奏等節目，吸引大批遊客駐足圍觀。華裔校長Sally吳表示，能獲得環球影城邀請並不容易，節目都須事先提交錄影審核，從內容設計、舞台效果到學生表現，都要達到一定專業水準，同時兼具娛樂性與觀賞性，才能從眾多申請團隊中脫穎而出。

當天近一小時的演出，由伍學慧與魔術俱樂部帶來的原創魔術短劇「Magic Theft」率先登場。故事描述兩小偷闖入魔法家庭，企圖偷取魔術道具，卻在過程中遭遇一連串奇幻魔法反擊。短短10分鐘內，舞台接連出現「小熊變大熊」、「吸管瞬間變巨棒」、「三鐵連環解套」、紙牌幻術等多項魔術表演，節奏緊湊、笑料不斷。

演出高潮是一段驚險的「利劍穿喉」。一把長劍突然刺向「小偷」頸部，台下觀眾驚呼連連；然而拔劍瞬間，「受傷」演員竟完好如初，最後狼狽求饒，表示再也不敢行竊，為整段短劇畫下充滿戲劇效果的句點，全場掌聲雷動。

值得一提的是，這部魔術短劇從劇本創作、角色設計到舞台編排，皆出自伍學慧之手。她不僅是演出主角，更是整場節目的靈魂人物。

作為好萊塢知名魔術聖地「魔術城堡」（The Magic Castle）最年輕的會員魔術師之一，伍學慧近年來在多項國際青少年魔術比賽中嶄露頭角。她的母親、中國一級魔術師金玲表示，這次演出最大挑戰，在將原本適合近距離觀看的桌面魔術，全面改造成大型舞台演出。不僅道具尺寸放大十倍以上，還需多位學生同時參與，確保每位學生都擁有獨立魔術橋段，排練過程相當辛苦。

Sally吳表示，學校對伍學慧的才華深感驕傲。「魔術和傳統鋼琴、唱歌、跳舞不同，它需要創意、邏輯、舞台表演與心理技巧，是非常獨特的藝術形式。」她回憶，伍學慧兩年前進入學校後，便著手成立魔術俱樂部，從教導小學生近景魔術開始，逐漸帶動整個校園掀起「魔術風潮」。今年更進一步組織高中生參與魔術短劇演出，學生們不僅學習魔術技巧，也在過程中培養表演能力與自信。

華裔少女魔術師伍學慧在環球影城CityWalk「STARS」舞台上表演。（校方提...
華裔少女魔術師伍學慧在環球影城CityWalk「STARS」舞台上表演。（校方提供）

Orion International Academy的魔術小組在環球影城Cit...
Orion International Academy的魔術小組在環球影城CityWalk「STARS」舞台上表演魔術小品。（校方提供）

Orion International Academy的魔術小組在環球影城Cit...
Orion International Academy的魔術小組在環球影城CityWalk「STARS」舞台上表演魔術。（校方提供）

學生們在CityWalk「STARS」舞台上表演魔術小熊變大熊。（校方提供）
學生們在CityWalk「STARS」舞台上表演魔術小熊變大熊。（校方提供）

Orion International Academy的20多名學生應環球影城之...
Orion International Academy的20多名學生應環球影城之邀前往CityWalk「STARS」表演。（校方提供）

Orion International Academy的魔術小組在環球影城Cit...
Orion International Academy的魔術小組在環球影城CityWalk「STARS」舞台上表演魔術小品。（校方提供）

少女魔術師伍學慧在教小朋友魔術手法。（金玲提供）
少女魔術師伍學慧在教小朋友魔術手法。（金玲提供）

好萊塢 華裔 環球影城

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