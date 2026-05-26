15歲華裔魔術師環球影城擺陣 驚艷全場

華人學生組成的魔術小組在環球影城CityWalk「STARS」舞台上表演魔術小品。（校方提供）

安大略市15歲華裔 少女魔術師伍學慧（Layla Xuehui Wu），日前率領她在校內創立的魔術俱樂部，登上好萊塢環球影城 CityWalk舞台演出，以融合戲劇表演與大型幻術的創意魔術短劇驚艷全場。環球影城表示，這是多年來學生才藝舞台首次出現魔術類表演，格外引人矚目。

受環球影城CityWalk「STARS」邀請演出的團隊，來自安大略市Orion International Academy，20多名學生帶來魔術、舞蹈與樂團演奏等節目，吸引大批遊客駐足圍觀。華裔校長Sally吳表示，能獲得環球影城邀請並不容易，節目都須事先提交錄影審核，從內容設計、舞台效果到學生表現，都要達到一定專業水準，同時兼具娛樂性與觀賞性，才能從眾多申請團隊中脫穎而出。

當天近一小時的演出，由伍學慧與魔術俱樂部帶來的原創魔術短劇「Magic Theft」率先登場。故事描述兩小偷闖入魔法家庭，企圖偷取魔術道具，卻在過程中遭遇一連串奇幻魔法反擊。短短10分鐘內，舞台接連出現「小熊變大熊」、「吸管瞬間變巨棒」、「三鐵連環解套」、紙牌幻術等多項魔術表演，節奏緊湊、笑料不斷。

演出高潮是一段驚險的「利劍穿喉」。一把長劍突然刺向「小偷」頸部，台下觀眾驚呼連連；然而拔劍瞬間，「受傷」演員竟完好如初，最後狼狽求饒，表示再也不敢行竊，為整段短劇畫下充滿戲劇效果的句點，全場掌聲雷動。

值得一提的是，這部魔術短劇從劇本創作、角色設計到舞台編排，皆出自伍學慧之手。她不僅是演出主角，更是整場節目的靈魂人物。

作為好萊塢知名魔術聖地「魔術城堡」（The Magic Castle）最年輕的會員魔術師之一，伍學慧近年來在多項國際青少年魔術比賽中嶄露頭角。她的母親、中國一級魔術師金玲表示，這次演出最大挑戰，在將原本適合近距離觀看的桌面魔術，全面改造成大型舞台演出。不僅道具尺寸放大十倍以上，還需多位學生同時參與，確保每位學生都擁有獨立魔術橋段，排練過程相當辛苦。

Sally吳表示，學校對伍學慧的才華深感驕傲。「魔術和傳統鋼琴、唱歌、跳舞不同，它需要創意、邏輯、舞台表演與心理技巧，是非常獨特的藝術形式。」她回憶，伍學慧兩年前進入學校後，便著手成立魔術俱樂部，從教導小學生近景魔術開始，逐漸帶動整個校園掀起「魔術風潮」。今年更進一步組織高中生參與魔術短劇演出，學生們不僅學習魔術技巧，也在過程中培養表演能力與自信。

華裔少女魔術師伍學慧在環球影城CityWalk「STARS」舞台上表演。（校方提供）

Orion International Academy的魔術小組在環球影城CityWalk「STARS」舞台上表演魔術小品。（校方提供）

Orion International Academy的魔術小組在環球影城CityWalk「STARS」舞台上表演魔術。（校方提供）

學生們在CityWalk「STARS」舞台上表演魔術小熊變大熊。（校方提供）

Orion International Academy的20多名學生應環球影城之邀前往CityWalk「STARS」表演。（校方提供）

Orion International Academy的魔術小組在環球影城CityWalk「STARS」舞台上表演魔術小品。（校方提供）