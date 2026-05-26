我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯再添貴婦超市 Laurel Supply薯片賣17美元

聯合航空灣區直飛日本札幌 12月開通 每周3班

紀念國殤日 劉龍珠捐款橙縣警協會

記者邵敏／橙縣報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
橙縣警員協會主席Juan Viramontes，帶劉龍珠參觀警務博物館。（受訪者...
橙縣警員協會主席Juan Viramontes，帶劉龍珠參觀警務博物館。（受訪者提供）

為紀念國殤日（Memorial Day），緬懷為國家安全與社區和平付出生命的陣亡將士及執法英雄，競選加州第49選區眾議員的劉龍珠，日前拜訪橙縣警員協會（Association of Orange County Deputy Sheriffs，簡稱AOCDS），並捐贈5000美元，支持因公犧牲或受傷的警察及其家屬。

在加州眾議員陳立德（Philip Chen）陪同下，劉龍珠21日向協會旗下「因公受傷或犧牲警察家屬基金會」捐贈5000美元，以實際行動表達對第一線警消人員的致敬，以及對法治精神的支持和捍衛。他表示，「5000美元雖然不多，卻代表一名納稅人和公民，對法治與社會秩序的承諾。英雄們用生命換來我們的安全，他們的家屬更需社會持續的關心與實質性幫助。」

縣警協會主席Juan Viramontes，當天帶領劉龍珠一行參觀警務博物館。展廳內陳列大量珍貴的歷史照片、警務裝備以及執法英雄故事。每一件展品都記錄著執法人員為守護社區安全付出的代價。參觀過程中，劉龍珠表示，警察每天冒著生命危險維護社會治安，是居民最堅實的後盾，「這座博物館讓我們看到繁榮社會背後的鋼鐵脊梁，英雄不僅存在於歷史之中，更活在我們當下每一次平安出行、每一個安穩夜晚裡。」

活動中，Viramontes向劉龍珠頒發榮譽證書及紀念勳章，以表彰其支持執法人員與社區安全工作的貢獻。

劉龍珠長期關注並支持執法系統。2020年新冠疫情初期，全美防疫物資嚴重短缺，大量第一線警消人員面臨染疫風險。他當時積極奔走籌集資源，向洛杉磯多地警局捐贈大批緊缺口罩及防疫物資，為第一線人員提供防護支持。同樣在2020年，全美興起削減警察經費（Defund the Police）運動時，劉龍珠曾在聖蓋博市議會公開發言，強烈反對削減警局預算。

時隔兩年，劉龍珠再次代表共和黨競選加州第49選區眾議員，他表示，將以實際行動推動改變加州現狀，踐行其核心競選理念：零犯罪（No Crime），為加州的自由與公正而戰。他呼籲選民與第一線警消人員團結一致，共同改善加州治安環境，打造一個真正安居樂業的新加州。

劉龍珠（右二）向橙縣警長協會捐贈5000美元，支持因公犧牲或受傷的警察及其家屬。...
劉龍珠（右二）向橙縣警長協會捐贈5000美元，支持因公犧牲或受傷的警察及其家屬。左一為橙縣警員協會主席Juan Viramontes，右一為陳立德。（受訪者提供）

陳立德（左）陪同劉龍珠拜訪橙縣警長協會。（受訪者提供）
陳立德（左）陪同劉龍珠拜訪橙縣警長協會。（受訪者提供）

橙縣警員協會主席主席Juan Viramontes（左），感謝劉龍珠支持執法人員...
橙縣警員協會主席主席Juan Viramontes（左），感謝劉龍珠支持執法人員。（受訪者提供）

橙縣 加州 眾議員

上一則

川普稱「大又美」史上最大減稅 加州人報稅後不認同

下一則

「內用還是外帶？」陳國材用中餐館故事談美國認同

延伸閱讀

數位傳記 讓世人記住被遺忘的亞裔老兵

數位傳記 讓世人記住被遺忘的亞裔老兵
黃敏儀法拉盛辦第五屆國殤日紀念式

黃敏儀法拉盛辦第五屆國殤日紀念式
紀念國父誕辰 中華會館邀鄭麗文訪洛

紀念國父誕辰 中華會館邀鄭麗文訪洛
羅偉簽署警員工會新合約 持續支持執法單位

羅偉簽署警員工會新合約 持續支持執法單位
國殤日長周末 南加紀念活動熱鬧登場

國殤日長周末 南加紀念活動熱鬧登場
民主黨州長候選人史泰爾 衝刺初選猛攻亞裔票倉

民主黨州長候選人史泰爾 衝刺初選猛攻亞裔票倉

熱門新聞

401(k)退休帳戶，正成為網路犯罪與身分盜竊的新目標。(示意圖取自Pexels.com)

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

2026-05-20 02:20
近年不少加州居民因房價與生活成本壓力搬往德州，希望以較低開銷換取更大空間與新生活。（記者趙健/攝影）

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

2026-05-24 17:21
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
好市多會員刷卡進入之前，店方已經知道特定顧客上門了。（本報檔案照／記者張庭瑜攝）

該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了

2026-05-18 23:06
三天兩夜出海釣魚，滿載而歸。（Eason葉提供）

聖嬰天候神助攻 華人海釣收穫驚人 魚又大還裝滿船

2026-05-23 20:36

超人氣

更多 >
美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試

美國找工作難？ 這行業大缺人 華人一周接多個面試
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑

肖戰首度挑戰致命腹黑男 片場被導演下禁令：全程不准笑
USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美

USCIS：大部分H-1B簽證申請綠卡 應不用離美