紀念國殤日 劉龍珠捐款橙縣警協會

橙縣警員協會主席Juan Viramontes，帶劉龍珠參觀警務博物館。（受訪者提供）

為紀念國殤日（Memorial Day），緬懷為國家安全與社區和平付出生命的陣亡將士及執法英雄，競選加州 第49選區眾議員 的劉龍珠，日前拜訪橙縣 警員協會（Association of Orange County Deputy Sheriffs，簡稱AOCDS），並捐贈5000美元，支持因公犧牲或受傷的警察及其家屬。

在加州眾議員陳立德（Philip Chen）陪同下，劉龍珠21日向協會旗下「因公受傷或犧牲警察家屬基金會」捐贈5000美元，以實際行動表達對第一線警消人員的致敬，以及對法治精神的支持和捍衛。他表示，「5000美元雖然不多，卻代表一名納稅人和公民，對法治與社會秩序的承諾。英雄們用生命換來我們的安全，他們的家屬更需社會持續的關心與實質性幫助。」

縣警協會主席Juan Viramontes，當天帶領劉龍珠一行參觀警務博物館。展廳內陳列大量珍貴的歷史照片、警務裝備以及執法英雄故事。每一件展品都記錄著執法人員為守護社區安全付出的代價。參觀過程中，劉龍珠表示，警察每天冒著生命危險維護社會治安，是居民最堅實的後盾，「這座博物館讓我們看到繁榮社會背後的鋼鐵脊梁，英雄不僅存在於歷史之中，更活在我們當下每一次平安出行、每一個安穩夜晚裡。」

活動中，Viramontes向劉龍珠頒發榮譽證書及紀念勳章，以表彰其支持執法人員與社區安全工作的貢獻。

劉龍珠長期關注並支持執法系統。2020年新冠疫情初期，全美防疫物資嚴重短缺，大量第一線警消人員面臨染疫風險。他當時積極奔走籌集資源，向洛杉磯多地警局捐贈大批緊缺口罩及防疫物資，為第一線人員提供防護支持。同樣在2020年，全美興起削減警察經費（Defund the Police）運動時，劉龍珠曾在聖蓋博市議會公開發言，強烈反對削減警局預算。

時隔兩年，劉龍珠再次代表共和黨競選加州第49選區眾議員，他表示，將以實際行動推動改變加州現狀，踐行其核心競選理念：零犯罪（No Crime），為加州的自由與公正而戰。他呼籲選民與第一線警消人員團結一致，共同改善加州治安環境，打造一個真正安居樂業的新加州。

劉龍珠（右二）向橙縣警長協會捐贈5000美元，支持因公犧牲或受傷的警察及其家屬。左一為橙縣警員協會主席Juan Viramontes，右一為陳立德。（受訪者提供）

陳立德（左）陪同劉龍珠拜訪橙縣警長協會。（受訪者提供）