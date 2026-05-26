EDC電音節花大錢又險被騙 華人仍喊值得

EDC手環內含晶片，需感應才能進場。若通過非官方渠道購買，可能買到已被使用、遭原持有人掛失，甚至是假造的手環。（記者子為/攝影）

迎來30周年的EDC（Electric Daisy Carnival）電音節，日前在拉斯維加斯賽車場（Las Vegas Motor Speedway）舉行，主辦方預估吸引超過50萬人次參與。不少南加華人 特地開車前往朝聖，即便花費高昂、交通折騰，甚至險些被騙，仍認為「值得來一次」。

在洛杉磯 工作的華人Eva表示，她其實不算電音愛好者，但今年是EDC 30周年，加上拉斯維加斯離洛杉磯不遠，因此還是決定體驗一下。不過，EDC官方主要販售三天的套票，對只想參加單日活動的人並不友善，因此不少人選擇購買二手票。

Eva在朋友推薦下，下載有票務交易功能的應用程式「Radiate」，並找到一名出售周日門票的賣家。對方稱不需面交手環（即門票），會提供取票的二維碼，然後去現場領票。但在準備付款前，經常參加EDC的朋友提醒，這類交易存在風險，「你根本不知道這個碼是不是已經給過別人，也不知道能不能用。」

Eva表示，雖然在「Radiate」交易有來自PayPal的監管，她最後還是要求對方「先付小額訂金、確認成功領票後再付尾款」。沒想到對方之後便不再回覆，「現在回想起來蠻可疑。」最終，Eva透過熟人順利買到轉讓票，避免受騙。

她後來在Threads論壇看到不少受害案例。有些人透過Facebook Marketplace買票後直接匯款，結果對方收錢後便消失；也有人拿到假票或失效手環，到現場才發現無法入場。

「入場時我前面就有個人，一直刷手環但都是紅燈，工作人員還過來協調。」Eva回憶，EDC手環內含晶片，需感應才能進場，她懷疑那些人可能買到已被使用過、遭原持有人掛失，甚至是假造的手環。

雖然成功避開詐騙，參加EDC仍是體力與金錢考驗。Eva表示，她雖然只參加一天，但門票200美元，與朋友分攤後的酒店住宿約180美元、交通約60美元，再加上停車、飲食等開銷，「短短一天花差不多600多美元。」

更折磨人的是交通。她指出，從飯店到活動場地平時約20多分鐘車程，但活動當晚因大量車流與交通管制，「大概開兩個小時，一直塞車。」

不過，即便如此，她仍認為不虛此行。「那種現場的氛圍、音樂、大家一起狂歡的感覺，還是很難忘」。

迎來30周年的EDC電音節，16日至18日在拉斯維加斯賽車場舉行，主辦方預估吸引超過50萬人次參與（受訪者提供）