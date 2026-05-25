資料中心近住宅區 哈岡居民上街抗議
哈岡居民促進會（HHIA）23日在朋地山購物中心（Puente Hills Mall）前集會，號召周邊城市官員與居民聯合發聲，反對工業市擬興建大型數據中心及電池儲能系統（BESS），批評相關開發缺乏透明度，對公共安全、環境衝擊及資源分配提出高度疑慮。
集會現場氣氛熱烈，不少民眾加入，高舉標語牌表達訴求，隊伍持續壯大。活動期間，不時有路過車輛主動按喇叭，向集會民眾致意，現場響起陣陣喝彩。HHIA會長方孝偉表示，計畫至今資訊不透明，電力與水資源成本由誰負擔，均未向居民交代清楚。若周邊電費與水費因此上漲，最終仍由居民埋單，對社區極不公平。他並以橙縣近日工業事故為例，指出類似設施一旦發生意外，恐導致四、五萬人緊急撤離。
蒙特利公園市長楊安立指出，蒙市自去年起率先推動禁止新建數據中心，成為全州第一個通過相關禁令的城市，並將於6月2日交由居民投票決定是否永久實施。她強調，工業市長期居民僅約300人，市議會對周邊社區訴求回應有限，計畫一旦落地，衝擊將擴及羅蘭岡、哈岡、核桃市及鑽石吧等地，她呼籲各地居民共同站出來發聲。
鑽石吧市議員鄧嘉猷表示，數據中心龐大的用電需求恐加劇供電壓力，成本是否轉嫁居民目前無明確答案。除成本疑慮外，他對安全風險同樣憂心，指出蓋爾大道（Gale Avenue）附近的BESS設施緊鄰住宅與商業區，一旦起火難以撲滅，恐造成毒氣擴散，而消防部門及周邊城市是否具備完善應變計畫，目前亦不得而知，呼籲工業市政府提高透明度，優先完成環評與基礎建設研究。
社區治安人人有責（TACF）會長管毅秀指出，橙縣化工廠事故造成有害煙霧大範圍擴散，連核桃市居民都能聞到異味，凸顯汙染可隨風向迅速蔓延，呼籲民眾積極投票，選出真正願意保護社區安全的民意代表。
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