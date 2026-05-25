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資料中心近住宅區 哈岡居民上街抗議

記者張庭瑜／工業市報導
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方孝偉手持美國國旗於活動現場，號召居民關注資料中心及電池儲能系統可能帶來的環境與...
方孝偉手持美國國旗於活動現場，號召居民關注資料中心及電池儲能系統可能帶來的環境與公共安全問題。（記者張庭瑜/攝影）

哈岡居民促進會（HHIA）23日在朋地山購物中心（Puente Hills Mall）前集會，號召周邊城市官員與居民聯合發聲，反對工業市擬興建大型數據中心及電池儲能系統（BESS），批評相關開發缺乏透明度，對公共安全、環境衝擊及資源分配提出高度疑慮。

集會現場氣氛熱烈，不少民眾加入，高舉標語牌表達訴求，隊伍持續壯大。活動期間，不時有路過車輛主動按喇叭，向集會民眾致意，現場響起陣陣喝彩。HHIA會長方孝偉表示，計畫至今資訊不透明，電力與水資源成本由誰負擔，均未向居民交代清楚。若周邊電費與水費因此上漲，最終仍由居民埋單，對社區極不公平。他並以橙縣近日工業事故為例，指出類似設施一旦發生意外，恐導致四、五萬人緊急撤離。

蒙特利公園市長楊安立指出，蒙市自去年起率先推動禁止新建數據中心，成為全州第一個通過相關禁令的城市，並將於6月2日交由居民投票決定是否永久實施。她強調，工業市長期居民僅約300人，市議會對周邊社區訴求回應有限，計畫一旦落地，衝擊將擴及羅蘭岡、哈岡、核桃市及鑽石吧等地，她呼籲各地居民共同站出來發聲。

鑽石吧市議員鄧嘉猷表示，數據中心龐大的用電需求恐加劇供電壓力，成本是否轉嫁居民目前無明確答案。除成本疑慮外，他對安全風險同樣憂心，指出蓋爾大道（Gale Avenue）附近的BESS設施緊鄰住宅與商業區，一旦起火難以撲滅，恐造成毒氣擴散，而消防部門及周邊城市是否具備完善應變計畫，目前亦不得而知，呼籲工業市政府提高透明度，優先完成環評與基礎建設研究。

社區治安人人有責（TACF）會長管毅秀指出，橙縣化工廠事故造成有害煙霧大範圍擴散，連核桃市居民都能聞到異味，凸顯汙染可隨風向迅速蔓延，呼籲民眾積極投票，選出真正願意保護社區安全的民意代表。

民眾高舉標語與美國國旗，呼籲政府重視社區安全與環境衝擊。（記者張庭瑜/攝影）
民眾高舉標語與美國國旗，呼籲政府重視社區安全與環境衝擊。（記者張庭瑜/攝影）

鄧嘉猷出席集會表示，資料中心龐大用電需求及儲能設施潛在火災風險，應由政府公開完整...
鄧嘉猷出席集會表示，資料中心龐大用電需求及儲能設施潛在火災風險，應由政府公開完整資訊並加強跨城市合作。（記者張庭瑜/攝影）

民眾在活動中聯署，表達反對在工業市興建大型資料中心及電池儲能系統的立場。（記者張...
民眾在活動中聯署，表達反對在工業市興建大型資料中心及電池儲能系統的立場。（記者張庭瑜/攝影）

楊安立（左起）、方孝偉、鄧嘉猷等出席反對資料中心及電池儲能系統集會，呼籲居民共同...
楊安立（左起）、方孝偉、鄧嘉猷等出席反對資料中心及電池儲能系統集會，呼籲居民共同關注社區安全議題。（記者張庭瑜/攝影）

方孝偉在集會中指出，工業市擬建資料中心與電池儲能系統計畫缺乏透明度，憂心影響居民...
方孝偉在集會中指出，工業市擬建資料中心與電池儲能系統計畫缺乏透明度，憂心影響居民生活品質與公共安全。（記者張庭瑜/攝影）

居民莫雷諾拄著助步器仍堅持到場聲援反對資料中心及電池儲能系統集會。（記者張庭瑜/...
居民莫雷諾拄著助步器仍堅持到場聲援反對資料中心及電池儲能系統集會。（記者張庭瑜/攝影）

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