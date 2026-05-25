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拒州府住宅計劃 漢庭頓灘市面臨重罰

記者楊青／洛杉磯報導
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鑽石吧2020至2029年可負擔住宅經濟住宅計劃的州府配額為2500個單位，最近...
鑽石吧2020至2029年可負擔住宅經濟住宅計劃的州府配額為2500個單位，最近已通過2000個單位開發計劃案。（記者楊青/攝影）

南加抵抗州府尖峰城市」漢庭頓灘（Huntington Beach）近日再次站上風口浪尖，因長期拒絕提交符合州政府要求的住房計畫敗訴而面臨每月最高5萬美元罰款；與此同時，持類似理念的聖蓋博谷多個華人城市則採取迂迴策略，先提交計畫避免罰款，具體建設則「且走且看」。

聖地牙哥高等法院近日舉行聽證，聽取州政府與漢庭頓灘市府雙方意見，討論違反州住房法的罰金金額，以及罰款應從何時開始生效。根據法院去年12月命令，漢庭頓灘必須在120天內提出符合規定的住房計畫，為到2030年前新增1萬3368個住宅單位完成土地分區規畫。

州府代表律師表示，漢庭頓灘「公然拒絕」通過住房計畫，州方要求法院祭出最高每月5萬美元的民事罰款，並追溯至去年初開始計算，目的是迫使漢庭頓灘儘快遵守「住房元素法（Housing Element Law）」規定，同時也向其他城市發出警告，避免更多地方政府抗拒住房政策。

此案之所以受到全州矚目，是因為它已成為「地方自治對抗州住房政策」的代表案例。鑽石吧市議員鄧嘉猷表示，事實上南加不少城市，包括聖蓋博谷很多華人聚居城市，都認為州府強迫地方建設規定數量的可負擔住宅的政策不合理；最近聖蓋博谷城市聯盟曾討論此一議題，不少城市迫於罰款和州府財政撥款減扣的壓力，只能遵守。

鑽石吧2020至2029年可負擔住宅經濟住宅計畫的州府配額為2500個單位。鄧嘉猷表示，鑽石吧市議會最近已向州府呈交相關計畫，將鑽石吧大道、金春路（Golden Spring ）以北和接近60號公路地區的幾個老舊區域45英畝綜合開發成為商住混合開發，包括2000個單位的密集型住宅和44萬平方英尺商鋪，同時打造鑽石吧新的城市商業中心。

他笑言，目前離州府十年計畫只剩三年，具體建設牽扯到開發商的意願、開發成本等等多種因素，所以只能切走且看，但至少不用像漢庭頓灘市一樣被罰款，避免城市財政損失。

核桃市副市長伍立倫表示，地方財政相當部分來自居民房地產稅的回撥，如果和州府對抗，不但可能遭受罰款，城市的財政撥款也會面臨減扣。核桃市經不起這樣的折騰，所以多年來在加州可負擔住宅計畫上只能採取迂迴策略，一方面和州府討價還價，一方面按時做計畫。

核桃市2020-2029年可負擔住宅配額為1400個單位。伍立倫表示，目前核桃市已完成地目重畫，將城市的部分倉儲區改為集合住宅開發區。具體的開發意願和速度，城市則無法強迫開發商。

核桃市2020-2029年可負擔住宅配額為1400個單位，目前市府上已完成地目重...
核桃市2020-2029年可負擔住宅配額為1400個單位，目前市府上已完成地目重劃，將城市部分倉儲區改爲集合住宅開發區。（記者楊青/攝影）

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