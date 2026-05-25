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蘇麗絲發放10.5萬洛縣經費 助長者餐食

記者張宏╱哈岡報導
洛杉磯縣政委員蘇麗絲詢問長者膳食情況。（主辦方提供）
洛杉磯縣政委員蘇麗絲詢問長者膳食情況。（主辦方提供）

洛杉磯縣政委員會主席兼第一選區縣政委員蘇麗絲22日在哈岡William Steinmetz Park Senior Center發放10萬5748美元縣政府撥款，支持長者餐食與相關活動計畫，藉此擴大社區長者獲得營養餐食的機會。

蘇麗絲表示，受川普政府的政策影響，許多長者服務計畫資源與經費都遭大幅削減。目前許多長者面臨糧食不足問題，很多長者不得不在支付水電費、汽油支出及購買足夠且有營養食物之間做選擇。她希望借助這筆經費，協助持續供應餐食，並維持相關活動與服務，照顧長者居民。

她表示，哈岡社區有大量亞太裔（AAPI）及其他移民族群，許多人甚至不知道下一餐從哪來。因此她管轄的第一選區正推動措施，希望幫助並支持區內長者。她很高興看到現場有這麼多人前來，並依賴這裡提供的服務。但目前洛縣整體公園服務也都面臨預算縮減情況，她相信這筆資金將會被妥善運用，持續為長者提供餐食與相關服務。

這筆款項是蘇麗絲在第一選區推動總額120萬美元長者活動與服務計畫一部分，旨在擴展長者相關課程與社區活動。

Senior Center經理Norma Gonzalez表示，他們每天服務約200至300名長者，感謝來自蘇麗絲辦公室提供的支持。這筆10萬美元支票作為食品經費使用，讓其能為更多長者提供午餐服務。

蘇麗絲希望這筆款項能切實幫助解決長者營養食物問題。（主辦方提供）
蘇麗絲希望這筆款項能切實幫助解決長者營養食物問題。（主辦方提供）

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（右三）和長者們合影。（主辦方提供）
洛杉磯縣政委員蘇麗絲（右三）和長者們合影。（主辦方提供）

洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲22日在哈岡William Steinmetz Park ...
洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲22日在哈岡William Steinmetz Park Senior Center頒發一張價值10萬5748美元支票，支持長者餐食與相關活動。（主辦方提供）

洛縣 川普 蘇麗絲

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