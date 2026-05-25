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華埠清除遊民營地 安置70人住房 可攜寵物同行

記者趙健╱洛杉磯市報導
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市府引用研究指出，許多無家可歸者若必須與寵物分離，往往會拒絕住房機會。（市長辦公...
市府引用研究指出，許多無家可歸者若必須與寵物分離，往往會拒絕住房機會。（市長辦公室提供）

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）近日在華埠推動「Inside Safe」行動，協助70名無家可歸者與18隻寵物從街頭轉入臨時安置住房，並同步清除當地帳篷、雜物以及25輛長期停放的RV、卡車與汽車。市府表示，相關車輛對周邊公共安全造成嚴重隱憂。

此次行動地點位於北Main街（N. Main St.）與Alpine街附近，距離華埠中央廣場（Central Plaza）不遠。市府表示，除協助無家可歸者入住安置住房外，Inside Safe團隊也提供醫療照護與社會服務轉介。

貝斯表示，此次行動不僅讓70名無家可歸者離開街頭，也移除超過20輛造成公共安全問題的RV與未登記車輛。「我很自豪洛杉磯市首次實現連續兩年遊民人數下降，也很高興我們正在恢復文化地標與公共空間，將它們重新還給社區。」

代表華埠所在第一選區的洛杉磯市議員Eunisses Hernandez表示，每次類似行動都代表更多人有機會離開街頭、重建生活。「這需要高度協調、持續投入與共同承諾，才能真正幫助社區。」

市府指出，「Inside Safe」已成為洛杉磯近年處理遊民問題的重要政策之一。根據市府數據，該計畫推動洛杉磯整體遊民人數連續兩年下降，其中街頭遊民減少近18%，也是洛杉磯首次出現連續下降情況。

此次行動允許無家可歸者攜帶寵物入住安置住房。市府表示，對不少無家可歸者而言，寵物是重要情感支持來源，因此Inside Safe允許飼主與寵物一同入住。市府引用研究指出，許多遊民若必須與寵物分離，往往會拒絕住房機會。

除安置街友外，貝斯政府近年也持續推動多項住房與防止流離失所政策，包括加快可負擔住房建設、更新實施40年來首次租金穩定條例（Rent Stabilization Ordinance）、推動驅逐預防計畫，以及將閒置辦公室與停車場改建為住宅等。

市府表示，目前洛杉磯已有超過4萬2000個可負擔住房單位正在規畫或興建中，另有近2萬9000個住宅單位透過「Citywide Housing Incentive Program」提出申請，希望增加主要交通走廊與社區附近住房供給。

在近日華埠推動「Inside Safe」行動中，70名無家可歸者與18隻寵物從街...
在近日華埠推動「Inside Safe」行動中，70名無家可歸者與18隻寵物從街頭轉入臨時安置住房（市長辦公室提供）

在近日華埠推動「Inside Safe」行動中，70名無家可歸者與18隻寵物從街...
在近日華埠推動「Inside Safe」行動中，70名無家可歸者與18隻寵物從街頭轉入臨時安置住房，並同步清除當地帳篷、雜物以及25輛長期停放的RV、卡車與汽車。（市長辦公室提供）

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