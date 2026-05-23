楊安立如願登上Ted Talk 14分鐘演講準備兩個月

蒙特利公園市市長楊安立在近日的TedX Pasadena舞台上，帶來「堅韌地生長（Growth Through Resilience）」主題演講。（楊安立提供）

「Ted Talk 」節目以簡短有趣、發人深思的風格贏得眾多觀眾喜愛。上過該節目的人物有蓋茲（Bill Gates）、馬斯克 （Elon Musk），也有教育家等各界專家。近日，蒙特利公園市華人 市長楊安立（Elizabeth Yang）也走上Ted舞台，分享她的獨特經歷與故事。能站上Ted演講舞台，過程一點也不輕鬆，需要主動申請，需要通過面試並上課培訓。楊安立說，單是演講稿就改了八遍，短短14分鐘的演講，準備了兩個月。

近日，楊安立走上「TedX Pasadena」的演講舞台。她的主題為「堅韌地生長（Growth Through Resilience）」。楊安立說，能走上這個舞台，一直在她的願望清單上。她曾申請過不同地區的Ted演講，都未成功。這次機緣巧合，加上不懈的努力嘗試，終於站上這個舞台。

蒙特利公園市市長楊安立登上Ted Talk舞台。（楊安立提供）

楊安立是蒙特利公園市市長，也是一名律師。在她的職業生涯中，經常要做公共演講。為了提高演講技巧，在朋友鼓勵和邀請下，她參加了脫口秀表演課程，並有機會在巴沙迪那Ice House喜劇俱樂部做演講。她的脫口秀課程老師曾主持「TedX Pasadena」節目，於是在老師引薦下，楊安立申請做Ted演講嘉賓。

楊安立說：「面試過程非常嚴格。」通過了面試，還有培訓，包括要看好多本書籍、改稿子。她說，為完美呈現台上那14分鐘的演講，她花了兩個月時間，改了八遍稿子，才通過教練的認證。

Ted Talk演講與其他演講很不一樣，楊安立說，例如對演講者內容和立意有嚴格篩選，「要求有新的東西，不能與之前有重複」。一場演講僅包含一個觀點，精練、富有故事性是Ted Talk的中心要求。兩個月打磨稿子，大部分時間是在刪減內容，而非增加內容。也正是一遍又一遍夯實演講稿，才能讓場場Ted Talk打動人心，經久不衰。

楊安立參加的「TedX Pasadena」是Ted Talk的地方分支。「X」指地方獨立舉辦的Ted演講，專門挖掘地方人物故事。該機構舉辦演講不盈利，也不支付給演講者報酬，靠著贊助商的經費運營。楊安立說，她的下一個目標，是將Ted Talk帶進蒙特利公園市。她說，希望自己能主持演講，讓更多本地人講述自己的故事。