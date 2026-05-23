我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

楊安立如願登上Ted Talk 14分鐘演講準備兩個月

記者王若然／蒙特利公園市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蒙特利公園市市長楊安立在近日的TedX Pasadena舞台上，帶來「堅韌地生長...
蒙特利公園市市長楊安立在近日的TedX Pasadena舞台上，帶來「堅韌地生長（Growth Through Resilience）」主題演講。（楊安立提供）

Ted Talk」節目以簡短有趣、發人深思的風格贏得眾多觀眾喜愛。上過該節目的人物有蓋茲（Bill Gates）、馬斯克（Elon Musk），也有教育家等各界專家。近日，蒙特利公園市華人市長楊安立（Elizabeth Yang）也走上Ted舞台，分享她的獨特經歷與故事。能站上Ted演講舞台，過程一點也不輕鬆，需要主動申請，需要通過面試並上課培訓。楊安立說，單是演講稿就改了八遍，短短14分鐘的演講，準備了兩個月。

近日，楊安立走上「TedX Pasadena」的演講舞台。她的主題為「堅韌地生長（Growth Through Resilience）」。楊安立說，能走上這個舞台，一直在她的願望清單上。她曾申請過不同地區的Ted演講，都未成功。這次機緣巧合，加上不懈的努力嘗試，終於站上這個舞台。

蒙特利公園市市長楊安立登上Ted Talk舞台。（楊安立提供）
蒙特利公園市市長楊安立登上Ted Talk舞台。（楊安立提供）

楊安立是蒙特利公園市市長，也是一名律師。在她的職業生涯中，經常要做公共演講。為了提高演講技巧，在朋友鼓勵和邀請下，她參加了脫口秀表演課程，並有機會在巴沙迪那Ice House喜劇俱樂部做演講。她的脫口秀課程老師曾主持「TedX Pasadena」節目，於是在老師引薦下，楊安立申請做Ted演講嘉賓。

楊安立說：「面試過程非常嚴格。」通過了面試，還有培訓，包括要看好多本書籍、改稿子。她說，為完美呈現台上那14分鐘的演講，她花了兩個月時間，改了八遍稿子，才通過教練的認證。

Ted Talk演講與其他演講很不一樣，楊安立說，例如對演講者內容和立意有嚴格篩選，「要求有新的東西，不能與之前有重複」。一場演講僅包含一個觀點，精練、富有故事性是Ted Talk的中心要求。兩個月打磨稿子，大部分時間是在刪減內容，而非增加內容。也正是一遍又一遍夯實演講稿，才能讓場場Ted Talk打動人心，經久不衰。

楊安立參加的「TedX Pasadena」是Ted Talk的地方分支。「X」指地方獨立舉辦的Ted演講，專門挖掘地方人物故事。該機構舉辦演講不盈利，也不支付給演講者報酬，靠著贊助商的經費運營。楊安立說，她的下一個目標，是將Ted Talk帶進蒙特利公園市。她說，希望自己能主持演講，讓更多本地人講述自己的故事。

馬斯克 蒙特利公園市 華人 Ted Talk 華人市長

上一則

醫學專家：麻將有技巧增社交 可防認知退化

下一則

蒙市市長楊安立談婚姻 將破碎視為禮物

延伸閱讀

華女市長能搞定B2轟炸雷達與火星計劃 情路卻超坎坷

華女市長能搞定B2轟炸雷達與火星計劃 情路卻超坎坷
白人少女自學中文2年 華語點餐旁人驚訝

白人少女自學中文2年 華語點餐旁人驚訝
開撕鄭麗文 趙少康喊話藍參選人：打好選戰 別管黨中央

開撕鄭麗文 趙少康喊話藍參選人：打好選戰 別管黨中央

亞利桑納大學畢業生鴕鳥心態？谷歌前執行長提AI遭噓

亞利桑納大學畢業生鴕鳥心態？谷歌前執行長提AI遭噓

北醫演講 蔡英文：改變從一群人願意聽見彼此開始

北醫演講 蔡英文：改變從一群人願意聽見彼此開始
台美人傳統周園遊會 歌舞炒熱全場

台美人傳統周園遊會 歌舞炒熱全場

熱門新聞

401(k)退休帳戶，正成為網路犯罪與身分盜竊的新目標。(示意圖取自Pexels.com)

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

2026-05-20 02:20
持綠卡31年的女子在LAX入境時被拘留，面臨遣返。（示意圖取自Pexels）

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

2026-05-17 15:49
張克群最近出版新書「我的大半生」，記錄人生半輩子和中國大半個世紀發生和經歷的那些難忘事與有趣人。照片背景院墻上是張克群用老舊CD做成的抽象藝術品。（記者楊青／攝影）

想念古建築 高曉松83歲母親張克群要返中養老

2026-05-17 02:19
一名美食網紅在社群媒體貼出收據，顯示她在比佛利山某餐廳用餐時，自帶蛋糕竟被收取110美元切蛋糕服務費。（示意圖取自Pexels網站）

她帶蛋糕進餐廳慶生 結帳才知這項服務費竟要110美元

2026-05-21 02:20
有華人在北加州一家知名中餐廳用餐後，因帳單上自動收取18%服務費而感到驚訝。（受訪者提供）

中餐廳強制收18%小費 華人傻眼：除上菜外無服務

2026-05-21 02:19
好市多會員刷卡進入之前，店方已經知道特定顧客上門了。（本報檔案照／記者張庭瑜攝）

該怕嗎？刷會員卡進店之前 好市多就知道你來了

2026-05-18 23:06

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關